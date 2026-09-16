Die SpaceX-Aktie meldet sich nach der gestrigen Schwäche eindrucksvoll zurück und gewinnt zum Handelsstart in der Spitze rund +6%. Dabei wurde die entstandene Kurslücke praktisch geschlossen und die wichtige Marke von 150 US$ zurückerobert. Damit setzt sich der Volltreffer aus meiner Analyse von Ende August fort: Damals hatte ich oberhalb von 136,86 US$ zunächst 149,34 US$ und anschließend 165,12 US$ als Ziele ausgerufen. Mit aktuell rund 151 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de