XRP Prognose heute, XRP Kurs fällt nach CLARITY-Aus auf 1,28 Dollar, droht 1,20?

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Die XRP Prognose hat über Nacht ihren wichtigsten Treiber verloren. Nachdem der US-Senat den CLARITY Act am Dienstag mit 49 zu 50 Stimmen gestoppt hatte, fiel XRP innerhalb eines Tages um mehr als 11 Prozent auf rund 1,28 Dollar. Zuvor hatte der Token binnen 30 Tagen 29 Prozent zugelegt, getragen von der Hoffnung auf klare Regeln. Jetzt fehlt der Rallye das Fundament, und am Abend droht mit dem Fed-Entscheid die nächste Belastungsprobe. Hält die Unterstützung, oder kippt die XRP Prognose jetzt ins Negative? Und wohin fließt das Geld, wenn eine Geschichte plötzlich endet?

XRP Prognose nach dem gescheiterten Votum im Senat

Laut CoinDesk fehlten im Senat am 15. September elf Stimmen zu den nötigen 60. Damit ist das Gesetz, das die Aufsicht über Kryptowerte klar regeln sollte, vorerst blockiert. Branchenvertreter erwarten die nächste Chance erst im neuen Kongress nach der Wahl am 3. November.

Für die kurzfristige XRP Prognose ist der Schaden bereits im Chart sichtbar. Nach Daten von Coinpedia fiel XRP von etwa 1,47 Dollar zu Beginn der Sitzung auf rund 1,28 Dollar. Das Handelsvolumen sprang um 41 Prozent auf 6,49 Milliarden Dollar, ein Zeichen hektischer Verkäufe. Eine Analyse auf KuCoin hatte für diesen Fall einen Rückgang auf 1,20 bis 1,25 Dollar skizziert, bei stärkerem Druck sogar auf 1,10 Dollar. Sollte die Fed am Abend ebenfalls hart auftreten, gilt selbst ein Test von einem Dollar als denkbar.

XRP hat zuletzt auf eine einzige Nachricht gesetzt, und diese Nachricht ist geplatzt. Für die XRP Prognose kommt hinzu, dass dem Token bei mehr als 80 Milliarden Dollar Börsenwert der Spielraum fehlt, aus kleinen Beträgen große Summen zu machen. Viele Trader fragen sich deshalb, wohin das Kapital als Nächstes fließt.

Pepeto Presale rückt in den Fokus, während XRP Halt sucht

Wenn die XRP Prognose an einer Nachricht hängt und diese wegfällt, wandert das Geld zu Projekten, bei denen das große Ereignis noch kommt. Genau dort steht Pepeto gerade, ein Meme-Token mit eigener Börse und Cross-Chain-Bridge, der sich einer Notierung an einer großen Börse nähert. Anders als viele Presale-Projekte betreibt Pepeto schon heute die Werkzeuge, die andere nur in einer Roadmap versprechen.

Die Bridge läuft bereits und verschiebt Token in weniger als 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Sie sperrt die Token auf der einen Chain und erzeugt sie auf der anderen neu, ganz ohne Mittelsmann und ohne Wrapped Token. Scheitert eine Übertragung, fließt das Geld automatisch zurück, während andere Bridges pro Transfer 15 bis 50 Dollar kosten und Gelder teils stundenlang blockieren. Auf PepetoSwap fallen außer den Netzwerkgebühren keine Kosten an, obwohl ein Handel über 1.000 Dollar anderswo rund 3 Dollar kostet.

Bevor der Presale öffnete, hat SolidProof sämtliche Verträge des Projekts geprüft und verifiziert, weshalb Käufer auf unabhängig kontrollierten Code setzen statt auf ein ungeprüftes Risiko. Als Mitgründer steht der Schöpfer des ersten Pepe Coins hinter dem Projekt, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Experten. XRP hat früher ohne eigene Produkte aus kleinen Einstiegen große Beträge gemacht, Pepeto bringt dagegen laufende Werkzeuge, ein Audit und ein erfahrenes Team mit. Je mehr Nutzen hinter einem Token steht, desto mehr Gründe hat Kapital, auch nach dem Börsenstart zu bleiben.

Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar halten einige Analysten für Käufer vor dem Börsenstart bis zu 100x für möglich, einen Abstand, den XRP bei seiner heutigen Größe kaum noch bieten kann. Diese Rechnung geht allerdings nur auf, solange der Presale offen ist. Inzwischen sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und die Stufen verkaufen sich mit jeder Runde schneller. Wer nicht länger auf XRP warten will, könnte in Pepeto eine Chance finden, die auf Logik statt auf Hoffnung setzt.

Fazit

Die XRP Prognose hat mit dem Scheitern des CLARITY Act ihren stärksten Rückenwind verloren. Pepeto steht an einem anderen Punkt, denn seine Werkzeuge laufen bereits und die Börsennotierung rückt näher. Ein Coin mit dem Börsenwert von XRP braucht gewaltige Zuflüsse, nur um seinen Preis zu verdoppeln. Viele frühe Käufer von Coins ohne Produkte hätten sich rückblickend ein Projekt mit laufenden Tools zum Presale-Preis gewünscht. Genau diese Lücke füllt Pepeto gerade jetzt, mit einem Presale, in dem schon mehr als 10 Millionen Dollar stecken. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte am Tag der Notierung zu den Gewinnern zählen, statt nach dem nächsten Einstieg zu suchen, doch die aktuelle Stufe bleibt nicht ewig offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose nach dem CLARITY-Aus?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig angespannt, XRP notiert nach dem Senatsvotum bei rund 1,28 Dollar mit Blick auf 1,20 Dollar.

Ist Pepeto eine Alternative zu XRP?

Ja, Pepeto bietet mit gebührenfreier Börse, Cross-Chain-Bridge und SolidProof-Audit schon vor dem Börsenstart laufende Werkzeuge, der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.