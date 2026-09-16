Multi Minerals Australia, ein führendes Bergbauunternehmen, hat eine einzigartige Zusammensetzung australischer Tonerden vorgestellt, wodurch nachweislich das gesamte wirtschaftliche Umfeld im Bereich Geflügelfutter grundlegend verändert werden kann.

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Unique, non-antibiotic clay stockfeed component and production enhancer from Multi Minerals Australia. Sourced from its one-of-a-kind geological deposit. Proven results. Worldwide distribution. Potential applications and lower cost benefits to a range of commercial animal production, particularly poultry. Expressions of interest sought.

Zahlreiche wissenschaftliche, klinische und von Züchten durchgeführte Validierungen belegen die erheblichen Vorteile des Produkts, darunter die Senkung der Futterkosten sowie Verbesserungen in folgenden Bereichen: Wachstum, Fleischertrag, Futterverwertung, Widerstandsfähigkeit gegen Hitzestress, Qualität und Entstehung der Eierschalen sowie eine Verringerung von Entzündungen und Sterblichkeit in der Legehennen- und Masthähnchenhaltung.

Es wurde nachgewiesen, dass das Produkt die Abhängigkeit von Antibiotika verringern kann. So entsteht eine skalierbare Exportchance für internationale Märkte. Das firmeneigene, antibiotikafreie Produkt wird aus dem großen Steinbruch des Unternehmens gewonnen, der seit über 50 Jahren in Betrieb ist.

Die einzigartige Tonzutat im Futter geht direkt auf zwei der größten Herausforderungen der weltweiten Geflügelindustrie ein:

Wirtschaftlichkeit des Futters. Der größte Betriebskostenfaktor Futtermittel. Dieser Bio-Ton-Futtermittelzusatz senkt die Futterkosten pro Tonne. Der Preis für die Tonmischung liegt unter den Kosten für eine Tonne Futtermittel, unabhängig vom Lieferort. Die Rentabilität wird durch eine gesteigerte Produktivität weiter verbessert.

Als Ersatz für 5 der herkömmlichen Inhaltsstoffe wird dieser bewährte Futtermittelzusatz in Pulverform dem Futter zugegeben. Das Produkt wird weltweit eingesetzt und schneidet dabei besser ab als marktübliche Alternativen.

Antibiotika-Management. Das Präparat wird als Alternative zu antibiotischen Wachstumsförderern positioniert und unterstützt so die Bemühungen der Branche, die Abhängigkeit von chemischen Therapeutika zu verringern. Es bietet eine antibiotikafreie Option, sodass die Züchter Bedenken hinsichtlich der Antibiotikaresistenz entkräften können.

Weitere Vorteile. Das Produkt ist rein und umweltfreundlich, biologisch und frei von Antibiotika, Chemikalien, Stabilisatoren, Aromastoffen, Zusatzstoffen oder Farbstoffen jeglicher Art. Es ist ökologisch nachhaltig.

Die Einzigartigkeit des Produkts ist in doppelter Hinsicht gewährleistet. Erstens ist die Besonderheit der geologischen Lagerstätte, aus der das Produkt gewonnen wird, weltweit einzigartig. Zweitens ist die Mischung des Tons einzigartig.

Das Produkt wird von staatlichen Stellen, Forschungskonsortien und führenden Unternehmen der Branche unterstützt, die sich mit Antibiotikaresistenz befassen.

Kurzfristig möchte das Unternehmen auf dem internationalen Geflügelmarkt expandieren. Weitere potenzielle Anwendungsbereiche sind Rinder, Milchkühe, Schweine, Pferde, Aquakultur und Tiernahrung, wobei Anwendungen für die menschliche Gesundheit noch einer weiteren Entwicklung und Validierung bedürfen. Es wurden vereinzelt Verbesserungen bei Geflügel und Hunden mit Arthritis festgestellt.

Darüber hinaus liefert der Steinbruch thermisch widerstandsfähige Materialien und zugehörige Werkstoffe für Solar-, Wind- und andere Infrastrukturprojekte. Diese breit gefächerte Ressourcenbasis trägt zur Betriebssicherheit bei. Siehe www.multiminerals.com.au

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