Die US-Notenbank hebt den Leitzins erstmals seit drei Jahren an und macht einen Teil ihrer eigenen Zinssenkungen aus dem Vorjahr rückgängig. Auslöser ist ein Ölpreisschock durch den Krieg im Iran, der die Inflation neu befeuert. Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch ihren Leitzins angehoben, zum ersten Mal seit drei Jahren. Der einstimmige Beschluss markiert eine Kehrtwende: Erst im vergangenen Jahr hatte die Fed die Zinsen dreimal gesenkt, nun macht sie einen Teil davon wieder rückgängig. Der Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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