Disney Plus will künftig auch in seinen bisher werbefreien Abos Standard und Premium Werbung anzeigen. Aktuell informiert der Streamingdienst Nutzer:innen auch in Deutschland über bevorstehende Änderungen an den Nutzungsbedingungen. Nutzer:innen seines Standard- oder Premium-Abos versprach Disney Plus bisher "werbefreie Filme und Serien". Werbung zeigte der Streamingdienst nur im günstigsten Abo (Standard Werbung) an. Doch damit dürfte es bald vorbei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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