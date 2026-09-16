Die neueste Ergänzung des Wellness-Ökosystems von AMAALA verbindet evidenzbasierte Methoden mit arabischen und östlichen Heilverfahren, ergänzt durch individuelle Wellness-Programme.

Red Sea Global (RSG), der Entwickler für regenerativen Tourismus, hat das Jayasom Wellness Resort AMAALA eröffnet und damit ein einzigartiges ganzheitliches Gesundheitsangebot in die Region gebracht.

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Outdoor relaxation area at Jayasom Wellness Resort AMAALA, where serene design and sea-facing spaces create a setting for rest and renewal.

Das von Heah Co. entworfene und von Studio Carter innenarchitektonisch gestaltete Jayasom Wellness Resort AMAALA liegt an der größten Bucht der Triple Bay und umfasst 153 Zimmer sowie 24 Residenzen. Das Resort ist Teil des abgeschiedenen Wellness-Kerns von AMAALA an der Küste des Roten Meeres, wo Natur und Gastfreundschaft in einer Umgebung verschmelzen, die ganz auf Besinnung und Erneuerung ausgerichtet ist.

"Mit der weltweiten Eröffnung des ersten Jayasom erweitern wir das Wellness-Angebot von AMAALA um eine neue Dimension. Die speziell konzipierten All-inclusive-Wellness-Retreats verbinden moderne, wissenschaftlich fundierte Methoden mit arabischen und orientalischen Heiltraditionen. Dieser personalisierte Ansatz passt perfekt zu unserem Ziel, AMAALA zum weltweit umfassendsten Wellness-Reiseziel zu machen, das Gäste auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit in einer außergewöhnlichen Naturlandschaft begleitet", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Die Wellness-Philosophie des Resorts vereint arabische und östliche Heiltraditionen mit modernen, wissenschaftlich fundierten Methoden und spiegelt damit den jahrhundertelangen Wissensaustausch zwischen den Kulturen wider, einschließlich der Beiträge wegweisender Gelehrter wie Ibn Sina (Avicenna). Das Angebot umfasst ganzheitliche Gesundheit, Fitness, Physiotherapie, Ernährung, Spa und Beauty, ergänzt durch Beratungen, Bewegungsangebote und tägliche Aktivitäten. Jedes Gästeerlebnis wird individuell auf die persönlichen Ziele zugeschnitten, darunter Frauengesundheit, das Wohlbefinden von Paaren und Familien sowie die Neugestaltung von Gesundheit, Gewicht und Lebensstil.

Die Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses im Jayasom Wellness Resort AMAALA, das über acht Restaurants und Cafés verfügt, die darauf ausgelegt sind, einen ausgewogenen Lebensstil zu fördern. Die Restaurants und Cafés des Resorts bieten eine vielfältige Auswahl an Gerichten, die von regionalen und internationalen Traditionen inspiriert sind und bei denen der Schwerpunkt auf frischen, saisonalen Zutaten und nahrhaften Speisen liegt. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch interaktive kulinarische Erlebnisse und spezielle Konzepte, die die Gäste dazu anregen, die Rolle der Ernährung für ein gesundes Leben zu entdecken.

Das Resort ist unterteilt in einen Wellnessbereich ausschließlich für Erwachsene und ein spezielles Angebot für Familien. Der Bereich für Erwachsene bietet eine Oase der Ruhe mit Schwerpunkt auf ganzheitlichen Therapien, Physiotherapie, Fitness und Pilates, während das Familienangebot altersgerechte Einrichtungen und Aktivitäten umfasst, die darauf ausgerichtet sind, den Zusammenhalt, Bewegung und gesunde Gewohnheiten zu fördern.

Die Jayasom Residences umfassen eine exklusive Auswahl an Villen mit zwei bis vier Schlafzimmern direkt am Strand, die über private Pools und großzügige, zum Meer hin ausgerichtete Terrassen verfügen. Dank ihrer Lage direkt neben dem Resort genießen die Bewohner exklusive Vorteile wie kostenlose Wellness-Aufenthalte, bevorzugten Zugang zu Behandlungen und gastronomischen Angeboten sowie Einladungen zu Jayasom-Veranstaltungen weltweit.

Das Resort liegt eingebettet zwischen dem Roten Meer und dem beeindruckenden Tabuk-Gebirge und ist von Küstenlandschaften umgeben, die zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten zu Land und zu Wasser bieten. Dazu gehören Wandern, Trailrunning, Radfahren, Kajakfahren, Stand-up-Paddling, Schnorcheln und Tauchen.

Genau wie der Rest des Reiseziels wird auch das Jayasom Wellness Resort AMAALA vollständig mit Solarenergie betrieben. Dies unterstützt zudem das Ziel, bis 2040 eine Netto-Naturerhaltung von 30 zu erreichen.

Jayasom AMAALA ist das siebte Resort, das in AMAALA eröffnet wird, und markiert damit einen weiteren Meilenstein bei der schrittweisen Fertigstellung des Reiseziels. In den kommenden Monaten werden zwei weitere Resorts das wachsende Portfolio an erstklassigen Hotelmarken ergänzen, das zudem Markenresidenzen, integrierte Wellness-Einrichtungen, einen Yachthafen, ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte, ein Institut zur Erforschung der Meeresfauna sowie kulinarische Highlights umfasst.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnimmobilien, Erlebnisangebote, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen, auf Regeneration ausgerichteten Tourismusdestinationen "The Red Sea", die seit 2023 Gäste empfangen, und "AMAALA", das 2026 seine ersten Gäste begrüßte.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde 2024 eröffnet. RSG wurde zudem mit Entwicklungsarbeiten am internationalen Flughafen Al-Wajh betraut, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des Terminals und der Infrastruktur lag.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen ist RSG bestrebt, die Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen und dabei aufzuzeigen, wie verantwortungsvolle Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Über AMAALA

AMAALA ist ein einzigartiges Ultra-Luxus-Wellness-Reiseziel an der nordwestlichen Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien. Hier verschmelzen Meer, Sonne, Sport, Kunst und Kultur nahtlos zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Es ist eines der weltweit mit größter Spannung erwarteten Reiseziele, das von Red Sea Global (RSG) entwickelt wurde und bei dem Regeneration im Mittelpunkt steht.

AMAALA eröffnete sein erstes Resort offiziell im Sommer 2026. Nach Fertigstellung sollen in neun verschiedenen Resorts mehr als 1.600 Hotelzimmer zur Verfügung stehen, ergänzt durch hochwertige Einkaufsmöglichkeiten und gehobene Gastronomie. Die hochmodernen Wellness- und Spa-Einrichtungen des Reiseziels bieten ein umfassendes Angebot an generationenübergreifenden Programmen, Dienstleistungen und verschiedenen Therapien, die von Fachleuten und Zentren, die in verschiedenen medizinischen und Wellness-Bereichen Pionierarbeit leisten, individuell angepasst werden, um ein noch persönlicheres Wellness-Erlebnis zu ermöglichen.

Dank der natürlichen Schönheit von AMAALA und der Reinheit des Roten Meeres ist dieses Reiseziel der Ort, an dem Nachhaltigkeit auf Luxus trifft. Das Ziel von AMAALA ist es, ein umfassendes Gesundheits- und Wellnesserlebnis zu bieten, das das Wohlbefinden der Gäste und der Gemeinschaft fördert und ihnen hilft, sich zu entfalten und zu gedeihen.

Zu den beiden herausragenden Kennzeichen von AMAALA zählen das Corallium Marine Life Institute, ein Bildungs- und Forschungszentrum, sowie der AMAALA Yacht Club, der sich zu einem internationalen Zentrum für Luxusyachting entwickeln soll.

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