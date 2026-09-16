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Die Gastech 2026 in Bangkok verwandelt globale Energieambitionen in Geschäftsabschlüsse in Milliardenhöhe



16.09.2026 / 22:55 CET/CEST

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Die Gastech 2026 hat ihren Platz im Zentrum des globalen Energiewachstums und der Geschäftsabschlüsse gefestigt: In Bangkok wurden Absichtserklärungen, Lieferverträge und Investitionszusagen mit einem geschätzten Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar angekündigt oder vorangetrieben - dmg events

Wichtige Vereinbarungen in den Bereichen LNG-Versorgung, Stromerzeugung, Exploration und Förderung, Petrochemie sowie Schifffahrt zeigen, wie sich die auf der Gastech 2026 getroffenen Entscheidungen unmittelbar in neue Versorgungs, Infrastruktur- und Industriekapazitäten niederschlagen.

Auf der Strategiekonferenz wurden die Diskussionen über Politik, Kapital und Infrastruktur weiter vorangetrieben, die erforderlich sind, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten und sichere, erschwingliche und zuverlässige Energie in dem Umfang bereitzustellen, den das globale Wachstum erfordert. BANGKOK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Gastech 2026 werden Energievereinbarungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar von der Verhandlungsphase in die Umsetzungsphase überführt. Bis zum Ende des dritten Tages wurden in Bangkok Absichtserklärungen, Lieferverträge und Investitionszusagen mit einem geschätzten Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben oder vorangetrieben, wodurch die zentrale Rolle der Gastech als globaler Treffpunkt für die Energiebranche gefestigt wurde. Die auf der Gastech 2026 angekündigten und vorangetriebenen Vereinbarungen verdeutlichen die einzigartige Fähigkeit der Veranstaltung, strategische Gespräche in konkrete geschäftliche Maßnahmen umzusetzen. Produzenten, Abnehmer, Regierungen, Investoren, Technologieführer und Infrastrukturanbieter nutzen die Veranstaltung, um die langfristige Versorgung sicherzustellen, die Stromerzeugungskapazitäten auszubauen, neue Ressourcen zu erschließen, die Transportkapazitäten zu stärken und die Infrastrukturprojekte zu realisieren, die zur Deckung der weltweit steigenden Nachfrage erforderlich sind. Diese Vereinbarungen sind nicht nur geschäftliche Meilensteine. Gemeinsam werden sie Einfluss darauf nehmen, wie Energie über die Märkte fließt, wo neue Kapazitäten geschaffen werden und wie schnell die Volkswirtschaften auf den steigenden Stromverbrauch, das industrielle Wachstum und den Ausbau der KI reagieren können. Zu den wichtigsten Transaktionen, die in den ersten drei Tagen angekündigt oder vorangetrieben wurden, gehören: China Gas Holdings und Venture Global LNG gaben einen wegweisenden 20-jährigen Kaufvertrag über 0,5 Millionen Tonnen US-LNG pro Jahr ab 2030 bekannt, der die Versorgungssicherheit für einen der weltweit größten Energiemärkte stärkt.

und gaben einen wegweisenden 20-jährigen Kaufvertrag über 0,5 Millionen Tonnen US-LNG pro Jahr ab 2030 bekannt, der die Versorgungssicherheit für einen der weltweit größten Energiemärkte stärkt. GE Vernova und sowie B.Grimm Power haben Vereinbarungen über die Lieferung von Erdgasturbinen und langfristige Serviceleistungen unterzeichnet, um neue und bestehende Stromerzeugungskapazitäten in Malaysia und Thailand zu unterstützen.

und haben Vereinbarungen über die Lieferung von Erdgasturbinen und langfristige Serviceleistungen unterzeichnet, um neue und bestehende Stromerzeugungskapazitäten in Malaysia und Thailand zu unterstützen. PETRONAS , , PTTEP JDA und die Gemeinsame Behörde für das malaysisch-thailändische Entwicklungsgebiet haben einen 35-jährigen Produktionsbeteiligungsvertrag sowie eine Vereinbarung über den Verkauf von Erdgas im malaysisch-thailändischen gemeinsamen Entwicklungsgebiet unterzeichnet, wodurch beide Länder eine neue Erdgasversorgung erhalten.

, und die Gemeinsame Behörde für das haben einen 35-jährigen Produktionsbeteiligungsvertrag sowie eine Vereinbarung über den Verkauf von Erdgas im malaysisch-thailändischen gemeinsamen Entwicklungsgebiet unterzeichnet, wodurch beide Länder eine neue Erdgasversorgung erhalten. Eni und die senegalesische Regierung haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um das Ölpotenzial von fünf Offshore-Blöcken zu untersuchen, mit dem Ziel, die Produktion sicherer und erschwinglicher Energie im Land auszuweiten.

haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um das Ölpotenzial von fünf Offshore-Blöcken zu untersuchen, mit dem Ziel, die Produktion sicherer und erschwinglicher Energie im Land auszuweiten. Sarawak hat die Gespräche mit Indorama Ventures und japanischen Partnern über eine Investition in Höhe von schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar in die nachgelagerte Erdgas- und Petrochemieindustrie in Bintulu abgeschlossen, wodurch die lokalen Industriekapazitäten gestärkt und neue Wertschöpfung aus regionalen Ressourcen geschaffen werden soll.

hat die Gespräche mit und japanischen Partnern über eine Investition in Höhe von schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar in die nachgelagerte Erdgas- und Petrochemieindustrie in Bintulu abgeschlossen, wodurch die lokalen Industriekapazitäten gestärkt und neue Wertschöpfung aus regionalen Ressourcen geschaffen werden soll. Samsung Heavy Industries hat einen Auftrag im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar für LNG-Tanker und Rohöltanker erhalten und damit die Flottenkapazität erweitert, die erforderlich ist, um den globalen Energiehandel am Laufen zu halten.

hat einen Auftrag im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar für LNG-Tanker und Rohöltanker erhalten und damit die Flottenkapazität erweitert, die erforderlich ist, um den globalen Energiehandel am Laufen zu halten. Horacio Marín, CEO von YPF, kündigte an, dass das Unternehmen zwei oder drei LNG-Absatzverträge für sein geplantes argentinisches LNG-Exportprojekt unterzeichnen wolle. Neben diesen für die Branche prägenden geschäftlichen Aktivitäten trug die Strategische Konferenz der Gastech weiterhin dazu bei, hochrangige Diskussionen über die Zukunft der Energiesicherheit, -versorgungssicherheit und -erschwinglichkeit voranzutreiben. Im Rahmen des Programms befassten sich Energieminister, Unternehmenschefs, politische Entscheidungsträger, Investoren und führende Technologieexperten mit den politischen Rahmenbedingungen, der Infrastruktur und den Umsetzungsstrategien, die es den Energiesystemen ermöglichen werden, mit der Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit zu wachsen, die erforderlich sind, um die wachsende Weltbevölkerung und die sich entwickelnden Volkswirtschaften zu unterstützen. Die Ministertagung mit dem Titel "Africa Takes Power: Im Rahmen der zum Thema "Kontrolle, Souveränität und Wachstum" wurde untersucht, wie afrikanische Staaten ihr Energiepotenzial in industrielles Wachstum, einen besseren Zugang zu Energie und langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert umwandeln können. Die Referenten befassten sich mit den Partnerschaften und Investitionsmodellen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Ressourcenerschließung die nationale Widerstandsfähigkeit stärkt und gleichzeitig neue Absatzmöglichkeiten für internationale Märkte eröffnet. Hon. Yeukai Simbanegavi, Staatssekretär für Energie und Energieentwicklung in Simbabwe, erklärte: "Über Jahre hinweg waren wir auf Importe aus anderen Ländern angewiesen, doch vor kurzem haben wir im Norden Simbabwes Ölvorkommen entdeckt. Wir arbeiten mit Investoren zusammen, brauchen aber noch mehr Leute, die zu uns kommen und mit uns zusammenarbeiten. Wir müssen unser nationales Stromnetz modernisieren, damit Investoren über die erforderliche Infrastruktur verfügen, um ihre Investitionen vermarkten zu können." Während der gesamten Strategietagung der Veranstaltung wurde von Regierungsvertretern und Führungskräften aus der Energiebranche betont, dass beispiellose Infrastrukturinvestitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich sind. Im Rahmen der Sitzung zum Thema "Aufbau von Energiesicherheit: Im Rahmen des "Global Race to Deliver Natural Gas Infrastructure", in dem die Pipelines, Aufbereitungsanlagen, LNG-Terminals und die Strominfrastruktur untersucht wurden, die erforderlich sind, um Erdgas in zuverlässige Energie für Haushalte, Städte und wachsende Volkswirtschaften umzuwandeln, sagte Paul Marsden, Präsident von Bechtel Energy: "Ich glaube, dass Vorhersehbarkeit bei der Entwicklung von Großinvestitionsprojekten im Infrastrukturbereich immer wichtiger wird. Wir müssen wissen, wo und wann das Molekül hergestellt wird, damit wir darauf wetten können. Menschen, die Essen zubereiten und ihre Wohnungen heizen, sind darauf angewiesen, dass Brennstoffe zu einem vorhersehbaren Zeitpunkt geliefert werden und erschwinglich sind." Die Forderung nach einer stärkeren Kapitalmobilisierung und Infrastrukturentwicklung fand während der Sitzung "Advancing Sustainable Maritime Infrastructure and Fleet Capacity" weiteren Anklang, als James Sagar, CEO von Hanwha Shipping erläuterte, wie der maritime Sektor die für einen zuverlässigen internationalen Energiehandel erforderlichen Schiffe, Häfen und Logistiksysteme ausbauen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit kritischer Erdgas-Lieferketten verbessern kann. Er erklärte: "Die Schifffahrt ist eine langfristige Investition. Es sollte auf Disziplin beruhen. Wie lässt sich der Wert eines Vermögenswerts über einen Zeitraum von 20 oder 30 Jahren erhalten? Man muss das finanzieren und sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite ansetzen. Was die Regulierung angeht, müssen wir sicherstellen, dass während der gesamten Lebensdauer des Schiffes die richtige Technologie zum Einsatz kommt. Alles beginnt mit Partnerschaften und Zusammenarbeit." Ob Erdgas auch in einem sich wandelnden Energiemix weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird, hängt davon ab, wie effektiv die Branche ihre Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert. Die Sitzung "Die verpasste Chance nutzen: Leiter des Bereichs Förderung einer globalen Angleichung bei der Methanminderung in Erdgas-Lieferketten" erörterte, wie eine strengere Messpraxis, gemeinsame Standards und der Einsatz von Technologien dazu beitragen können, Methanemissionen zu senken und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas zu stärken. Adeleye Falade, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Nigeria LNG, erklärte: "Ich denke, als Erstes sollten wir neu definieren, was Methan eigentlich ist: Jede Tonne Methan ist eine verpasste Chance - nicht nur in Bezug auf die Menge, sondern auch in Bezug auf den Wert. Sobald man an den Punkt gelangt, an dem man dies messen kann, wird die Wirtschaftlichkeit ganz deutlich." Einen Tag vor Ende der Gastech 2026 zeigt die Veranstaltung weiterhin, wie kommerzielle Partnerschaften und strategische Zusammenarbeit Hand in Hand voranschreiten müssen, um den weltweit rasant wachsenden und immer komplexer werdenden Energiebedarf zu decken. Die in Bangkok geschlossenen Vereinbarungen werden den Rahmen dafür schaffen, wie die Branche auf die Chancen und Herausforderungen einer sich wandelnden Weltwirtschaft reagiert, und sicherstellen, dass sowohl aufstrebende als auch etablierte Märkte über die sichere, zuverlässige und erschwingliche Energie verfügen, die sie benötigen, um weiterhin zuversichtlich zu wachsen. Informationen zu Gastech Die Gastech ist die weltweit größte Messe und Konferenz für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Wasserstoff, Schifffahrt, KI im Energiebereich sowie Elektrifizierung. Zur Gastech 2026 werden voraussichtlich mehr als 50.000 Besucher aus über 150 Ländern, über 800 ausstellende Unternehmen und über 800 Referenten erwartet. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Gastech-Website. https://www.gastechevent.com Für die Medienakkreditierung besuchen Sie bitte das Gastech-Medienzentrum. Hier registrieren Informationen zu dmg events Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem das Unternehmen globale Branchen, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, wirtschaftliche Chancen zu erschließen sowie bedeutende Fortschritte in den weltweit wichtigsten Märkten voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen sowie Gemeinschaften dabei, den Wandel zu meistern, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Erfolg aufzubauen. Mit 13 Niederlassungen weltweit veranstaltet dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen zu den Themen Energie und Politik. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen der Organisation, darunter die ADIPEC sowie die Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, welche die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte prägen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-gastech-2026-in-bangkok-verwandelt-globale-energieambitionen-in-geschaftsabschlusse-in-milliardenhohe-302881146.html



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