OpenAI soll mit interessierten Investor:innen über eine neue Finanzierungsrunde verhandeln, bei der die KI-Firma mit 1,2 Billionen US-Dollar bewertet würde. Damit läge OpenAI wieder vor dem Rivalen Anthropic. Ein Börsengang soll erst 2027 erfolgen. Ende März 2026 hatte OpenAI im Rahmen der bis dato letzten Finanzierungsrunde 122 Milliarden Dollar eingesammelt. Zu den Investor:innen gehörten etwa Amazon, Nvidia und Softbank. Die Bewertung des ChatGPT-Erfinders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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