Die klinische Studie zur androgenetischen Alopezie (AGA) soll im Herbst 2026 starten und wird geleitet von Dr. David Pariser, FACP, FAAD, ehemaliger Präsident der American Academy of Dermatology und leitender Prüfarzt bei mehr als 450 klinischen Studien in der Dermatologie.

RLS-1496 von Rubedo, der erste und einzige GPX4-Modulator, der sich derzeit in klinischen Studien befindet, zeigt in einem humanen Ex-vivo-Modell der androgenetischen Alopezie (AGA) eine bessere Wiederherstellung der Haarfollikel als Finasterid oder eine vergleichbare Wirkung. Die Ergebnisse stimmen mit dem dualen SenoAdaptive-Mechanismus überein, der ruhende Haarfollikel aktiviert.

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo) hat heute eine neue klinische Studie mit dem Prüfpräparat RLS-1496 bei Patienten mit androgenetischer Alopezie (AGA) angekündigt. Die Studie soll im Oktober 2026 beginnen, erste Daten werden im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Damit wird erstmals ein GPX4-Modulator zur Behandlung von Haarausfall bei Patienten geprüft. Die Studie baut auf dem Programm auf, in dessen Rahmen RLS-1496 als weltweit erster GPX4-Modulator überhaupt am Menschen erprobt wurde.

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Figure Legend: Representative images of intact ex vivo human hair follicles challenged with DHT 100 nM and stimulated with finasteride 600 nM (positive control) or RLS-1496 2000 nM at Days 0 and 6.

RLS-1496 hat bereits in klinischen Studien bei aktinischen Keratosen und Hautalterung sowie weiteren Hauterkrankungen wie Psoriasis und atopischer Dermatitis Wirksamkeit gezeigt. Dabei wurden neue Erkenntnisse am Menschen gewonnen, die den dualen SenoAdaptive-Mechanismus belegen: Er beseitigt pathologisch seneszente Zellen und fördert durch Modulation der NRF2-Signalwege in gestressten, gealterten Zellen, darunter Stamm- und Vorläuferzellen, einen Redox-Reset. Ex-vivo-Studien an einem AGA-Modell mit menschlichen Haarfollikeln zeigten ein erneutes Wachstum der Haarfollikel, wie in der Abbildung oben dargestellt.

In einem unabhängigen humanen Ex-vivo-Modell der AGA wurden intakte Haarfollikel männlicher AGA-Patienten mit Dihydrotestosteron (DHT) behandelt, um die bei AGA auftretende Follikelminiaturisierung nachzubilden. Bei zwei Dosierungen führte RLS-1496 gegenüber der Vehikelkontrolle zu statistisch signifikanten beziehungsweise hochsignifikanten Zunahmen der Haarfollikelverlängerung. Bei der höchsten Dosis war die mittlere Verlängerung tendenziell größer als unter Finasterid.

Am 6. Tag war die Verlängerung der Haarfollikel unter RLS-1496 bei allen Dosierungen stärker ausgeprägt als unter der Vehikelkontrolle. Den stärksten Effekt zeigte die höchste Konzentration, die tendenziell auch besser abschnitt als die Standardtherapie mit Finasterid.

Das beobachtete Muster entspricht einer Wiederherstellung der Anagenphase (aktive Wachstumsphase): Durch die gezielte Wirkung auf seneszente Zellen in der follikulären Nische können Stammzellen aus ihrem Ruhezustand reaktiviert werden und der Haarfollikel sein natürliches Wachstumsprogramm wieder aufnehmen.

"Die Biologie seneszenter Zellen, die der Alterung von Haarfollikeln zugrunde liegt, ist überzeugend und deckt sich in hohem Maße mit unseren bisherigen Beobachtungen im RLS-1496-Programm. Als therapeutisches Ziel ist sie bislang jedoch kaum erforscht", berichtet Frederick Beddingfield III, MD, PhD, FAAD, Chief Executive Officer bei Rubedo. "Mit diesem Medikament bringen wir erstmals einen Wirkstoff in die klinische Prüfung, der gezielt jene gealterten Zellen beseitigen soll, die für die Ruhephase von Stammzellen und die Follikelminiaturisierung verantwortlich sind. Wir sind stolz darauf, dabei mit Dr. Pariser zusammenzuarbeiten, und treiben die Entwicklung mit derselben Dringlichkeit voran, die RLS-1496 bereits als weltweit ersten GPX4-Modulator in die klinische Erprobung am Menschen gebracht hat."

AGA ist weltweit die häufigste Form des Haarausfalls und betrifft allein in den USA etwa 50 Millionen Männer und 30 Millionen Frauen. Dennoch hat es seit fast 30 Jahren keinen grundlegend neuen, von der FDA zugelassenen Behandlungsansatz gegeben.2 Der weltweite AGA-Markt hatte 2025 ein Volumen von 3,2 Milliarden US-Dollar und soll bis 2035 auf 6,8 Milliarden US-Dollar wachsen. Für die Behandlung stehen im Wesentlichen zwei Wirkstoffe zur Verfügung Minoxidil und Finasterid. Sie hemmen hormonelle Signale, die dazu führen, dass Haarfollikel zunehmend schrumpfen und degenerieren. Dieser als Follikelminiaturisierung bezeichnete Prozess ist das biologische Kennzeichen der AGA. Dabei entsteht mit jedem weiteren Wachstumszyklus ein dünneres und kürzeres Haar, bis der Follikel schließlich kein sichtbares Haar mehr hervorbringen kann. Keine der beiden Therapien wirkt gegen die seneszenten also gealterten und funktionsgestörten Zellen, die sich nach heutigem Erkenntnisstand in der follikulären Nische ansammeln und diese Miniaturisierung auf zellulärer Ebene vorantreiben.3,4,5

Anders als bestehende Therapien, die auf sekundäre hormonelle Ursachen des Haarausfalls abzielen, setzt RLS-1496 am primären zellulären Alterungsmechanismus an: der Ansammlung seneszenter und gestresster Zellen der dermalen Papille, die Stammzellen und die Follikelregeneration aktiv hemmen und die fortschreitende Miniaturisierung fördern. RLS-1496 ist ein neuartiges SenoAdaptive-Medikament und soll diese Zellen je nach Zellzustand entweder selektiv beseitigen oder ihre Funktion wiederherstellen. Ziel ist es, damit die zelluläre Blockade der Follikelregeneration aufzuheben.3,4,5,6

Marco Quarta, PhD, Mitbegründer und Chief Scientific Officer von Rubedo, wird die Ex-vivo-Daten zusammen mit weiteren Ergebnissen zu RLS-1496 auf dem 13. Annual Aging Research Drug Discovery (ARDD) Meeting vorstellen, das vom 1. bis 3. Oktober 2026 an der Harvard University stattfindet. Es handelt sich um die weltweit größte Fachkonferenz, die sich ausschließlich der Langlebigkeitsforschung widmet. Dort wird erstmals ein GPX4-Modulator-Programm gegen Haarausfall auf einer bedeutenden Fachkonferenz dieses Forschungsgebiets vorgestellt.

Dr. Quarta erklärt: "RLS-1496 scheint an mehreren zusammenlaufenden Punkten der AGA-Krankheitskaskade anzusetzen. Wir gehen davon aus, dass es seneszente Zellen beseitigt, die die Follikelregeneration hemmen, und entzündliche SASP-Signale reduziert. Gleichzeitig moduliert es NRF2-Signalwege und aktiviert Wnt/ß-Catenin-Signalwege, die den Wiedereintritt in die Anagenphase steuern. Unseres Wissens greift keine zugelassene AGA-Therapie auf dieser biologischen Ebene ein."

Rubedos proprietäre Technologie für räumliche Transkriptomik, ALEMBIC, wurde zur Analyse von Haarfollikelbiopsien von Patienten eingesetzt. Dabei wurden Seneszenzmarker und transkriptomische Signale identifiziert, die auf eine Aktivierung der follikulären Regenerationskaskade hindeuten. Dazu zählen die Vermehrung von Haarfollikel-Vorläuferzellen und die Herunterregulierung zentraler Treiber der Follikelregressionsphase. Diese klinischen Daten am Menschen zeigen, dass sich die Wirkung von RLS-1496 auf die Biologie seneszenter Zellen auch im Haarfollikelgewebe nachweisen lässt. In präklinischen Tierstudien erzielte RLS-1496 zudem ein um etwa 32 Prozent stärkeres Haarwachstum als die Vehikelkontrolle.1,6,7

"Die vorläufigen Daten zu RLS-1496 sind aus wissenschaftlicher Sicht bemerkenswert und rechtfertigen eine klinische Prüfung", erläutert Dr. Pariser, Professor für Dermatologie an der Eastern Virginia Medical School und leitender Prüfarzt bei Virginia Clinical Research, Inc., der die Studie zu RLS-1496 bei Haarausfall leiten wird. "Für die Rolle der Seneszenz bei AGA gibt es in der Fachliteratur zunehmend überzeugende Belege, und RLS-1496 verfolgt hier einen grundlegend neuen Ansatz. Angesichts des weiterhin ungedeckten medizinischen Bedarfs bin ich gespannt, welche Ergebnisse sich bei den Patienten zeigen werden."

Über RLS-1496 and GPX4 Modulation

Rubedos Leitkandidat RLS-1496 wird für die topische und orale Anwendung entwickelt. Der neuartige, krankheitsmodifizierende GPX4-Modulator zielt selektiv auf pathologisch seneszente sowie andere gestresste Zellen im Alterungsprozess ab, die chronische altersbedingte Erkrankungen vorantreiben. Dazu zählen Erkrankungen aus den Bereichen Immunologie und Entzündung, Dermatologie und Hautalterung, Haarausfall, metabolisches Syndrom (Adipositas, Diabetes, Leberfibrose), Sarkopenie und neurodegenerative Erkrankungen.

In bestimmten pathologischen Zellen führt der Alterungsprozess zu einem Ungleichgewicht von GPX4. Die Modulation von GPX4 erhöht die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Ferroptose, einer Form des programmierten Zelltods, die als Achillesferse seneszenter Zellen gilt. Durch die Modulation von GPX4 in ferroptoseempfindlichen seneszenten ("gealterten") Zellen kann RLS-1496 diese Zellen möglicherweise beseitigen und so Krankheiten entgegenwirken. Gleichzeitig kann der Wirkstoff gesunde Zellen dabei unterstützen, ihre normale Funktion aufrechtzuerhalten und die Gewebehomöostase wiederherzustellen. Neben seiner gezielten senolytischen Wirkung, bei der RLS-1496 selektiv Ferroptose in pathologisch seneszenten Zellen auslöst, kann der Wirkstoff auch regenerative Prozesse fördern: Eine kontrollierte hormetische Reaktion in gestressten benachbarten Zellen bewirkt einen "Redox-Reset". Dadurch können die Ursachen chronischer Entzündungen bekämpft und zugleich eine gesunde Gewebehomöostase aktiv wiederhergestellt werden. Dieser duale Wirkmechanismus begründet eine neue Arzneimittelkategorie: Adaptive SenoTherapeutics.

RLS-1496 nutzt die proprietäre, KI-gestützte Wirkstoffforschungsplattform ALEMBIC von Rubedo, die Ziele innerhalb pathologisch seneszenter Zellen identifiziert und selektive Medikamente zur Zellverjüngung für diese Ziele entwickelt.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das ein breites Portfolio innovativer Arzneimittel zur selektiven Zellverjüngung entwickelt. Diese richten sich gegen alternde Zellen, die chronische altersbedingte Erkrankungen vorantreiben. Mithilfe der proprietären KI-gestützten Wirkstoffforschungsplattform ALEMBIC entwickelt Rubedo neuartige niedermolekulare First-in-Class-Wirkstoffe, die selektiv auf pathologische und seneszente Zellen abzielen. Diese Zellen spielen eine zentrale Rolle beim Fortschreiten pulmonaler, dermatologischer, onkologischer, neurodegenerativer, fibrotischer und anderer chronischer Erkrankungen, darunter auch Haarausfall. Unser Leitkandidat RLS-1496 ein potenziell neuartiger, krankheitsmodifizierender GPX4-Modulator befindet sich derzeit in klinischen Phase-I-Studien. Zum Managementteam von Rubedo gehören Branchenexperten und Pioniere aus den Bereichen Chemie, KI-Technologie, Langlebigkeitsforschung und Biowissenschaften. Sie verfügen über umfassende Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung bei großen Pharmaunternehmen und führenden Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, USA, und eine Niederlassung in Mailand, Italien. Weitere Informationen unter www.rubedolife.com.

Quellen

Rubedo Life Sciences. RLS-1496 bewirkt in einem mit DHT behandelten Ex-vivo-Modell der androgenetischen Alopezie eine Verlängerung der Haarfollikel. Unternehmensinterne Daten. 2026. Global Market Insights. Androgenetic Alopecia Treatment Market Size, Share Trends Analysis Report. 2026 Bahta AW, Farjo N, Farjo B, Philpott MP. Premature Senescence of Balding Dermal Papilla Cells In Vitro Is Associated with p16(INK4a) Expression. Journal of Investigative Dermatology 2008;128(5):1088-1094. doi: 10.1038/sj.jid.5701147 Yang YC, Fu HC, Wu CY, Wei KT, Huang KE, Kang HY. Androgen Receptor Accelerates Premature Senescence of Human Dermal Papilla Cells in Association with DNA Damage. PLoS ONE 2013;8(11): e79434. doi: 10.1371/journal.pone.0079434 Upton JH, Hannen RF, Bahta AW, Farjo N, Farjo B, Philpott MP. Oxidative Stress-Associated Senescence in Dermal Papilla Cells of Men with Androgenetic Alopecia. Journal of Investigative Dermatology 2015;135(5):1244-1252. doi: 10.1038/jid.2015.28 Pappalardo A, Kim JY, Abaci HE, Christiano AM. Restoration of hair follicle inductive properties by depletion of senescent cells. Aging Cell 2024;24: e14353. doi: 10.1111/acel.14353 Rubedo Life Sciences. RLS-1496 erzielt in präklinischen Tierstudien ein um 32 Prozent stärkeres Haarwachstum als die Vehikelkontrolle. Unternehmensinterne Daten. 2026.

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