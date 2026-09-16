Ethereum Prognose am 16. September, hält ETH nach Clarity-Aus und ETF-Abflüssen die 2.400 Dollar?

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Die Ethereum Prognose steht nach einem turbulenten Dienstag vor einer spannenden Frage, denn ETH kämpft um die Marke von 2.400 Dollar. Auslöser war das Scheitern des Krypto-Gesetzes Clarity Act im US-Senat, und heute Abend folgt schon die Zinsentscheidung der Fed. Allein am Dienstag zogen Anleger 141 Millionen Dollar aus den Ethereum-ETFs ab. Gleichzeitig nähert sich der Kurs Schwellen, an denen weitere große Wetten aufgelöst würden. Bricht jetzt der Boden weg, oder bereitet der Markt gerade den nächsten Anlauf vor? Die Antwort könnte zeigen, wohin die Ethereum Prognose und das Kapital in den nächsten Monaten laufen.

Ethereum Prognose zwischen Clarity-Aus, ETF-Abflüssen und Fed-Entscheidung

Laut FXStreet fiel Ethereum am Dienstag um rund 5 Prozent in Richtung 2.400 Dollar, nachdem der Clarity Act im Senat die nötigen 60 Stimmen verfehlt hatte. Die Kursdaten von CoinDesk zeigen ETH aktuell bei etwa 2.397 Dollar und damit 3,5 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Zuvor hatte der Kurs wochenlang zwischen 2.350 und 2.550 Dollar gependelt, was die Ethereum Prognose lange stabil hielt. Viele Händler hatten auf ein positives Votum als Startsignal für den nächsten Ausbruch gesetzt. Stattdessen wurden in 24 Stunden rund 220 Millionen Dollar an Positionen liquidiert, davon 194 Millionen Dollar bei Wetten auf steigende Kurse.

Auch die großen Fonds reagierten schnell, denn Spot-ETFs auf Ethereum verloren laut SoSoValue am Dienstag 141 Millionen Dollar. Der bekannte Trader Machi Big Brother hält laut Lookonchain noch eine Long-Position über 20.000 ETH, die bei 2.380 Dollar liquidiert würde. Heute Abend dürfte die Fed die Zinsen anheben, was die Märkte mit rund 92 Prozent erwarten. Der wichtigste Widerstand liegt bei 2.544 Dollar, während der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 2.270 Dollar Halt bietet.

Für die Ethereum Prognose hängt viel davon ab, ob ETH die Marke von 2.431 Dollar schnell zurückerobert. Gelingt das nicht, rücken 2.172 Dollar und später 1.961 Dollar als Ziele nach unten in den Blick. Selbst ein Anstieg bis zur Hürde bei 2.786 Dollar würde nur rund 16 Prozent Gewinn bedeuten. Deshalb richtet sich der Blick zunehmend auf Projekte, deren Wert nicht von einem einzelnen Gesetz oder einer Zinsentscheidung abhängt.

Ethereum Prognose ohne Rückenwind, warum Pepeto mit laufenden Produkten überzeugt

Während die Ethereum Prognose auf Washington und die Fed wartet, beobachten manche Händler einen Coin, der weder ein Upgrade noch ein Gesetz braucht, um sich zu bewegen. Pepeto hat seine Produkte bereits live geschaltet. Das Interesse beruht deshalb nicht auf Werbung, sondern auf Werkzeugen, die schon heute funktionieren.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto verschiebt Token zwischen fünf Blockchains, nämlich Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base. Ein Transfer dauert weniger als eine Minute und kostet 0 Dollar an Bridge-Gebühren. Die meisten Bridges verlangen dagegen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Guthaben bei einer fehlgeschlagenen Überweisung einfrieren. Pepeto sperrt den Token auf der einen Chain und erzeugt ihn auf der nächsten erst, wenn der Nachweis bestätigt ist. So entsteht keine unechte Kopie des Tokens, und kein Geld bleibt irgendwo hängen.

Im Presale kostet der Token 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen. PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent Gebühren auf jeden Tausch, während ein Risiko-Scanner jeden Coin mit 42 Prüfungen durchleuchtet und Trades bei riskanten Token blockiert. Alle drei Werkzeuge laufen bereits und befinden sich weder in der Testphase noch in Planung. Wer am Presale teilnimmt, setzt auf einen Code, den SolidProof in jedem einzelnen Smart Contract geprüft und vor dem Start als sicher bestätigt hat.

Der Mitgründer steht hinter dem Coin, der den Namen Pepe groß gemacht hat, und ein früherer Binance-Mitarbeiter gehört zum Entwicklerteam. Die Mischung aus funktionierenden Produkten und bekannten Namen zu diesem Preis bietet sich nur selten. Nach Angaben aus dem Projektumfeld soll eine Notierung bei Binance inzwischen näher rücken. Die Käufer, die bereits dabei sind, wissen, was ein solcher Schritt für einen so frühen Coin bedeuten könnte.

Fazit zur Ethereum Prognose

Die Ethereum Prognose zeigt Potenzial, doch nach dem Clarity-Aus dürfte es dauern. Pepeto wartet dagegen auf keinen Fahrplan, denn der Swap läuft, die Bridge sendet und der Scanner prüft jeden Contract. Selbst eine starke Ethereum Prognose ändert nichts daran, dass ETH rund 293 Milliarden Dollar wert ist und große Zuflüsse den Kurs nur begrenzt bewegen. Ein Presale-Token beginnt auf einem weit niedrigeren Niveau, weshalb derselbe Kapitalfluss frühen Käufern ein Vielfaches an Rendite bringen könnte. Der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Runde, sodass Warten echtes Geld kosten kann. Frühe Gewinner warten nicht bis nächste Woche, sie steigen jetzt ein.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen?

Kurzfristig entscheidet die Marke von 2.431 Dollar. Darüber liegen 2.544 und 2.786 Dollar als Ziele, darunter gilt 2.270 Dollar als Unterstützung.

Warum interessieren sich Anleger für Pepeto?

Pepeto bietet bereits eine gebührenfreie Bridge über fünf Blockchains, die Börse PepetoSwap und einen SolidProof-Audit. Mehr dazu über die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.