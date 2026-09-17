Advanced Micro Devices (AMD): Warum das 526-USD-Level über den nächsten 100-USD-Move entscheidet!

Sommer-Konsolidierung beendet?

Rückblick

Nach einem dynamischen Aufwärtsimpuls (ausgehend vom Bereich um 200 USD) konsolidierte die AMD-Aktie über den Sommer hinweg im Bereich zwischen 450 und 550 USD. Der Kurs hat kürzlich den EMA 20 sowie den EMA 50 wieder nach oben gekreuzt und hat dort eine Base ausgebildet.

AMD-Aktie: Chart vom 16.09.2026, Kürzel: AMD, Kurs: 522.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der maßgebliche horizontale Widerstand liegt im Bereich von 526 USD. Hier ist der Kurs in den letzten Tagen wiederholt angelaufen. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone signalisiert den Abschluss der Konsolidierung und könnte eine neue Trendfortsetzung einzuleiten - mit einem rechnerischen Kurspotenzial in Richtung 625 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Zur Risikobegrenzung bietet sich der Bereich unterhalb des EMA 20 oder der jüngsten Konsolidierungstiefs als technischer Support bzw. Stop-Loss-Level an. Bei anhaltendem Verkaufsdruck droht ein Rücksetzer an die unteren Begrenzungen der Sommerkonsolidierung im Bereich von 450 USD sowie im erweiterten Korrekturszenario in Richtung 400 bis 425 USD.

Meinung

AMD etabliert sich zunehmend als stärkster Herausforderer von Nvidia im Markt für KI-Chips und Datacenter-Beschleuniger. Großaufträge und strategische Partnerschaften mit Cloud-Giganten (wie Microsoft, Oracle und Meta) treiben die Erwartungen an das Umsatz- und Gewinnwachstum maßgeblich an. Die Mehrheit der Analysten bewertet die Aktie weiterhin positiv. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) auf Rekordniveau wächst AMD dynamisch in seine fundamentale Bewertung hinein, wenn noch im Halbleitersektor die hohe Volatilität stets beachtet werden muss.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 823.09 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.40 Mrd. USD

Meine Meinung zu AMD ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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