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Die Ethereum Prognose steht vor einer seltenen Zerreißprobe, denn während der Kurs am Dienstag um rund 5 Prozent auf 2.400 Dollar fiel, kauften große Wallets in nur einer Woche rund 200.000 ETH. Kleinanleger verkaufen, Wale greifen zu, und die US-Notenbank dürfte heute erstmals seit drei Jahren die Zinsen anheben. Wer behält am Ende recht, die nervösen Verkäufer oder die großen Käufer im Hintergrund? Und was bedeutet dieses Kräftemessen für Anleger, die jetzt einen frühen Einstieg suchen?

Ethereum Prognose zwischen Senatsniederlage und Zinsentscheid

Ethereum startete laut Yahoo Finance am Mittwoch bei 2.397,64 Dollar in den Handel, 4,6 Prozent unter dem Vortag, und erholte sich bis zum Morgen an der US-Ostküste auf 2.404 Dollar. Auslöser war das Scheitern des CLARITY Act, der im US-Senat die nötigen 60 Stimmen verfehlte. Hinter dem Rückgang steckt allerdings eine bemerkenswerte Entwicklung, die FXStreet mit Daten von CryptoQuant belegt.

In fünf Tagen flossen mehr Coins von den Börsen ab als zu, und die Reserven dort sanken um 159.000 ETH. Große Wallets mit 10.000 bis 100.000 ETH kauften in einer Woche rund 200.000 ETH, kleinere Adressen gaben etwa 192.000 ETH ab. Die US-Spot-ETFs verbuchten am Montag 121 Millionen Dollar Zuflüsse, nach 216,4 Millionen Dollar am Freitag. Für die Ethereum Prognose zählt, dass ETH die Marke von 2.431 Dollar verloren hat, aber die 50-Tage-Linie bei rund 2.270 Dollar hält. Widerstände liegen bei 2.544, 2.626 und 2.786 Dollar.

Die Ethereum Prognose bleibt damit kurzfristig offen, zumal an einem Tag rund 220 Millionen Dollar liquidiert wurden. Die Wale setzen offenbar auf die langfristige Stärke des Netzwerks. Die Verkaufswelle der Kleinanleger zeigt dagegen, wie schnell Unsicherheit zu teuren Fehlentscheidungen führt. Genau hier stellt sich die Frage, wo Anleger früh einsteigen können und dabei vor den Fallen geschützt sind, die in unruhigen Märkten besonders viel Geld kosten.

Pepeto blockiert Betrugs-Token und hat im Presale bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt

Wenn Kleinanleger nervös verkaufen und Liquidationen dieser Größe den Markt erschüttern, zählt vor allem, dass das eigene Kapital nicht in einer Falle landet. Genau hier setzt Pepeto an, denn während viele neue Projekte Werkzeuge nur versprechen, läuft bei Pepeto schon vor dem Listing eine funktionierende Handelsumgebung.

Der Sicherheitsscanner von Pepeto prüft jeden Token mit 42 Tests, bevor ein Trade durchgeht. Er liest den Vertrag aus und sucht nach versteckten Eigentümern, Tricks beim Nachprägen und Funktionen, mit denen sich der Handel stoppen lässt. Danach simuliert er einen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain, und fällt die Bewertung schwach aus, blockiert das System den Trade von selbst. Sie fügen einfach eine Adresse ein und wissen in Sekunden, ob ein Token Ihr Geld festhalten könnte.

Auf der Börse PepetoSwap fallen keine Swap-Gebühren an, Nutzer zahlen lediglich die Netzwerkgebühr. Bei 200 Trades mit jeweils 5.000 Dollar summiert sich die Ersparnis gegenüber Uniswap auf 3.000 Dollar, die im eigenen Portfolio bleiben. SolidProof hat den gesamten Code und das KYC-Verfahren geprüft, bevor der Presale öffnete, und damit das Risiko ausgeräumt, das die meisten Presale-Token zu Fall bringt, nämlich fehlerhaften Vertragscode. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut, und ein früherer Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Und das Binance-Listing rückt näher, womit sich das Fenster zum Presale-Preis mit jeder Woche schließt.

Im Presale kostet der Token derzeit 0,000000188 Dollar, während die Käufe schon 10,38 Millionen Dollar erreicht haben. Analysten sehen für Käufer zu diesem Preis ein mögliches Potenzial bis zum 100-Fachen, sobald der Token an den Börsen gehandelt wird. Die Wallets, die jetzt einsteigen, könnten beim Listing zu denjenigen gehören, die am stärksten profitieren. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und einen echten Einstieg sucht, bevor sich der Preis anpasst, findet in Pepeto ein Projekt, das der Markt noch nicht eingepreist hat.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt eine Woche, in der große Käufer Hunderttausende ETH um 2.400 Dollar einsammeln, während Pepeto nur Bruchteile eines Cents kostet. Dieser Abstand erzählt die Geschichte. Ethereum ist ein bewährter Wert, dessen Gewinne real, aber langsam ausfallen dürften. Pepeto verbindet Millionen im Presale mit einer gebührenfreien Börse und einem Scanner, der Betrug stoppt, bevor er Geld kostet. Frühe Pepe-Anleger machten aus kleinen Beträgen beachtliche Summen und wünschen sich heute, sie hätten mehr investiert. Die gleiche Ausgangslage entsteht gerade erneut, und wer sich vor dem Listing den heutigen Preis sichert, könnte vom Sprung an die Börsen am stärksten profitieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für die kommenden Tage aus?

Die Ethereum Prognose hängt an der 50-Tage-Linie bei rund 2.270 Dollar. Hält sie, ist ein Ausbruch über 2.544 Dollar möglich.

Kann Pepeto nach dem Listing stark steigen?

Ja, Analysten sehen für Pepeto nach dem Listing ein mögliches Potenzial bis zum 100-Fachen. Den Presale-Stand von 10,38 Millionen Dollar zeigt die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.