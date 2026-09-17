Im Kontext der Umgestaltung des Energiebedarfs durch KI, Elektrifizierung und industrielle Expansion in Nahost und Afrika beschloss Schneider Electric heute den Innovationsgipfel Nahost und Afrika, indem es Energie-Intelligenz als nächste Phase des Energiewandels positionierte, die sich durch eine stärker vernetzte, resilientere und softwaredefinierte Infrastruktur auszeichnet.

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Walid Sheta, President, MEA Zone at Schneider Electric, releasing the company's 2026 Industrial AI in CPG Study for the UAE, at Schneider Electric Innovation Summit MEA (Photo: AETOSWire)

Der zweitägige Gipfel, der im ADNEC in Abu Dhabi abgehalten wurde, vereinte über 2.500 Teilnehmende, darunter Regierungsführer, Industrieanalysten, Kunden, Partner, Studenten und Medien, unter dem Motto "Förderung der Energietechnologie für mehr Intelligenz und Resilienz".

Branchenführer erörterten, wie Elektrifizierung, KI-fähige Rechenzentren, Cybersicherheit und digitale Innovation die Energiesysteme umgestalten. Der erste Tag war durch Vorträge von Seiner Exzellenz Abdullah bin Touq Al Marri, Kabinettsmitglied und Minister für Wirtschaft und Tourismus der VAE, und Schneider Electric CEO Olivier Blum gekennzeichnet. Anwesend war zudem Ihre Exzellenz Marie Audouard, außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin der Französischen Republik in den VAE. Auf dem Gipfel wurden außerdem der Innovation Hub und der Data Cube lanciert und Olivier Blum hielt seine Rede "Die Ära der Intelligenz".

"Wir treten in eine Ära der Intelligenz ein, in der KI in die Realwirtschaft integriert sein wird. KI mag zwar digital sein, aber sie benötigt Elektrizität und die zugrundeliegenden physischen Systeme", sagte Olivier Blum, CEO von Schneider Electric. "Als Energietechnologiepartner helfen wir Kunden, Energie und Betrieb durch Daten, Software, KI und Automatisierung zu vernetzen und Intelligenz in Aktionen umzusetzen, um die Performance, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das Ausmaß dieses Wandels in Nahost und Afrika ist klar Regierungen und Unternehmen investieren in Energie und digitale Infrastruktur, um den industriellen Wandel und das langfristige Wachstum zu unterstützen."

Auf dem Gipfel wurde auch die Studie des Unternehmens zu industrieller KI in der Konsumgüterindustrie für die VAE für 2026 veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass 59 der Produzenten in den VAE bis 2030 eine transformierende Implementierung von KI erwarten, während es weltweit 42,2 sind. Walid Sheta, President, MEA-Region, sagte: "Da sich die Produzenten in unserer Region im Hinblick auf industrielle KI schneller und vertrauensvoller bewegen als Produzenten anderswo, sind wir dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Die Bedenken der Kunden beziehen sich zu Recht überwiegend auf Cybersicherheit, Resilienz und Rendite von KI-Investitionen."

Schneider Electric hat seine Zusage bekräftigt, mit Regierungen, Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um eine intelligente, resiliente Energieinfrastruktur zu fördern.

Quelle: AETOSWire

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