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Die XRP Prognose steht nach einem schwarzen Dienstag auf dem Prüfstand, denn XRP brach nach dem gescheiterten Clarity Act um fast elf Prozent auf rund 1,31 Dollar ein. Kaum ein anderer großer Coin verlor in dieser Nacht so viel an Wert. Ripple-Chef Brad Garlinghouse sprach offen von einem schmerzhaften Rückschlag für die ganze Branche. Doch sein Unternehmen erlebt nach eigenen Worten gerade eine der stärksten Phasen seiner Geschichte. Wie passt das zusammen, und droht jetzt sogar ein neuer Test der Marke von einem Dollar? Die Antwort entscheidet, ob die aktuelle XRP Prognose eine Kaufchance oder eine Warnung ist.

Was bedeutet der Senatsentscheid für die XRP Prognose und den XRP Kurs?

Der US-Senat blockierte am Dienstag mit 49 zu 50 Stimmen die Debatte über den Clarity Act, nötig gewesen wären 60 Stimmen. Für die XRP Prognose ist das besonders bitter, weil das Gesetz als wichtiger Baustein für klare Regeln in den USA galt. Laut The Block rutschte XRP innerhalb von 24 Stunden um 9,2 Prozent ab, bei Investing.com war zeitweise sogar ein Minus von 10,9 Prozent zu sehen. Am Tiefpunkt notierte der Token bei nur 1,26 Dollar.

Garlinghouse schrieb nach der Abstimmung, dieser Rückschlag schmerze, und forderte SEC und CFTC auf, die Lücke mit eigenen Regeln zu füllen. Ripple-Rechtschef Stuart Alderoty wandte sich direkt an die XRP-Anleger, um sie zu beruhigen. Senator Thom Tillis will weiter für das Gesetz kämpfen, doch die Wahlen im November engen das Zeitfenster spürbar ein.

Noch heute Abend verkündet die Fed ihre Zinsentscheidung, und Analysten warnen, dass XRP ohne schnelle Erholung die Marke von einem Dollar erneut testen könnte. Selbst ein Anstieg zurück auf den Stand vor der Abstimmung von 1,42 Dollar brächte nur gut acht Prozent. Genau deshalb suchen viele Anleger nach Projekten, deren Wachstum nicht von einer Abstimmung in Washington abhängt.

Die XRP Prognose hängt an Washington, doch Pepeto zieht schon jetzt Käufer an

Während große Coins auf Entscheidungen der Politik warten, entsteht bei Presales die Aufmerksamkeit meist vor dem Listing und nicht erst danach. Genau in dieser Lücke zwischen Angst und neuem Geld sehen viele Beobachter den Punkt, an dem Renditen beginnen. Hier setzt Pepeto an, dessen Weg zum Listing von keiner Senatsabstimmung abhängt.

Das wichtigste Werkzeug ist PepetoSwap, eine bereits laufende Börse, auf der jeder Trade 0,00 Prozent Gebühren kostet. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap etwa 3 Dollar, auf PepetoSwap dagegen gar nichts. Wer 200 Trades mit je 5.000 Dollar ausführt, behält so 3.000 Dollar, die andere Plattformen als Gebühr einbehalten. Die Börse unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders, und ein MEV-Schutz läuft bei jedem Trade automatisch mit. Das tägliche Handelsvolumen hat nach Projektangaben bereits 50 Millionen Dollar überschritten.

Hinter dem Projekt steht der Schöpfer des ersten Pepe Coins, der ohne ein einziges Werkzeug und mit 420 Billionen Token 11 Milliarden Dollar Marktwert erreichte. Diesmal steht hinter dem Token eine laufende Plattform, und das verändert die Ausgangslage deutlich. SolidProof hat vor dem Start des Presales sowohl den gesamten Code als auch die KYC-Prüfung des Teams abgeschlossen und damit ein zentrales Risiko entschärft, an dem viele frühe Coins scheitern. Die Bridge verbindet fünf Blockchains und bewegt Token in weniger als 60 Sekunden kostenlos.

Der Einstiegspreis steht aktuell bei 0,000000188 Dollar, doch jede neue Stufe hebt ihn an, und schon mehr als 10 Millionen Dollar sind eingesammelt. Wer heute dabei ist, könnte später zu denen gehören, über die der restliche Markt spricht. Wer die XRP Prognose verfolgt und Renditechancen sucht, die ein Coin dieser Größe nicht mehr bieten kann, hat mit Pepeto aktuell eine der stärksten offenen Optionen vor dem Listing.

Fazit

Die XRP Prognose erzählt diese Woche mehr als die Geschichte eines Coins. Ripple wächst kräftig, doch der Kurs hängt an einem Gesetz im Senat fest. Für die XRP Prognose bleibt der Spielraum begrenzt, denn ein Coin dieser Größe braucht enorme Summen für jeden Schritt. Frühe Käufer des Pepe Coins machten aus kleinen Beträgen viel, weil sie einen Tag vor der breiten Masse einstiegen. Genau dieses Timing bietet Pepeto jetzt, denn beim Listing zeigt sich der Abstand zum Presale-Preis. Die aktuelle Stufe läuft noch, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, ist in Position, bevor der Handel an den Börsen beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie ist die XRP Prognose nach dem Kurssturz einzuschätzen?

Die XRP Prognose bleibt angespannt, solange der Kurs unter 1,42 Dollar liegt, und Analysten halten einen Rückfall bis auf einen Dollar für möglich.

Warum beachten Anleger Pepeto?

Anleger beachten Pepeto, weil das von SolidProof geprüfte Projekt mit PepetoSwap eine gebührenfreie Börse betreibt und von keiner Senatsabstimmung abhängt. Den aktuellen Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.