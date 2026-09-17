Ein schnell wachsendes niederländisches KI-Unternehmen eröffnet eine Niederlassung im Herzen von San Francisco und strebt eine rasche Ausweitung seines Marktanteils an

EINDHOVEN, Niederlande, und SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das schnell wachsende niederländische KI-Unternehmen InSpace unternimmt den nächsten Schritt bei seiner internationalen Expansion. Nach einem rasanten Wachstum am High Tech Campus in Eindhoven und der Expansion nach Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland und Norwegen eröffnet InSpace nun eine Niederlassung im Herzen von San Francisco.

InSpace wurde im Jahr 2025 gegründet und betreut heute mehr als 500 Kunden; das Unternehmen beschäftigt über 75 Mitarbeiter. Das Unternehmen rechnet damit, seine Mitarbeiterzahl in den nächsten sechs Monaten zu verdoppeln.

InSpace betreut bereits US-Kunden von Europa aus und verzeichnet dabei sehr gute Ergebnisse. Die Niederlassung in San Francisco stellt den nächsten Schritt dar, um das Wachstum in den USA voranzutreiben und Marktanteile zu gewinnen.

Jelle Engels, Chief Visionary Officer bei InSpace: "Wir betreuen bereits Kunden in den USA von Europa aus und erzielen für sie hervorragende Ergebnisse. Der US-Markt ist riesig, und die Entwicklungen im Bereich der KI schreiten hier unglaublich schnell voran. Wir haben bewiesen, dass sich unsere Technologie über Länder, Sprachen und Kulturen hinweg skalieren lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um uns vor Ort zu etablieren und unser Wachstum in den USA voranzutreiben."

Treibende Kraft hinter diesem Wachstum ist "Nova", die KI-Software von InSpace, die Unternehmen dabei unterstützt, organisch zu wachsen, indem sie SEO und GEO automatisiert. Die Plattform identifiziert Chancen, erstellt und veröffentlicht Inhalte und optimiert kontinuierlich die Sichtbarkeit auf Google sowie auf KI-Plattformen wie ChatGPT und Gemini.

Martijn Apeldoorn, CEO von InSpace: "Organisches Wachstum ist einer der wichtigsten und nachhaltigsten Wege für Unternehmen, um zu expandieren. Wir erleben hautnah, wie unsere Kunden, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), ihr Wachstum mit Nova beschleunigen - darunter auch Unternehmen in den USA. Doch noch viel mehr KMU sollten Zugang zu dieser Chance erhalten. Nova wurde entwickelt, um organisches Wachstum in einen skalierbaren Wachstumsmotor zu verwandeln."

Über InSpace

InSpace ist ein niederländisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz auf dem High Tech Campus Eindhoven. Das Unternehmen entwickelt "Nova", eine KI-gestützte Plattform für SEO (Suchmaschinenoptimierung) und GEO (Generative Engine Optimization), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre organische Sichtbarkeit bei Google und auf KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity zu steigern.

Mit Niederlassungen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten betreut InSpace mehr als 500 Kunden.

Pressekontakt: InSpace | marketing@inspace.io | inspace.io

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