Da Brightfin seine Plattform ausbaut und von der steigenden Nachfrage von Unternehmen nach einer Kontrolle der IT-Ausgaben profitiert, holt das Unternehmen Dan McNamara an Bord, der über nachweisliche Erfahrung im Aufbau von Teams in Phasen rasanten Wachstums verfügt

Brightfin, die führende Plattform für umfassende Ausgabenanalysen in der Unternehmens-IT, gab heute bekannt, dass Dan McNamara als Chief Customer Officer (CCO) in das Unternehmen eingetreten ist. Diese Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Brightfin seine Plattform im Sinne einer umfassenderen Vision von finanzieller Transparenz und operativer Klarheit über den gesamten Technologie-Stack des Unternehmens hinweg ausbaut und sich immer mehr IT- und Finanzverantwortliche an Brightfin wenden, um die schnell wachsenden, fragmentierten Ausgaben in den Bereichen Cloud, Mobilgeräte und neue KI-Tools zu überblicken.

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Dan McNamara, CCO of Brightfin

McNamara hat seine Karriere darauf aufgebaut, den immer komplexer werdenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Zweimal trat er einer Kundenorganisation in einer Phase rasanten Wachstums bei und hinterließ ihr einen gestärkten Kundenstamm. Als Chief Customer Officer bei Apryse trug er dazu bei, den jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 40 Millionen US-Dollar auf 250 Millionen US-Dollar zu steigern, während das Unternehmen mehr als 15 Übernahmen abschloss. Er baute sein Team in dieser Zeit aus, ohne das Vertrauen der Kunden zu verlieren, das bei einem Wachstum in diesem Tempo leicht ins Wanken geraten kann. Vor seiner Tätigkeit bei Apryse war er als Vice President of Customer Success bei Catalant Technologies tätig, wo er den Umsatz verdoppelte. Er begann seine Karriere in den Bereichen Kundenerfolg und Kundenbetreuung bei Quickbase, athenahealth und Zaius. Zuletzt war er als operativer Berater bei M33 Growth sowie als Gründer und Principal von Weldon Farm Advisors tätig.

Bei Brightfin wird McNamara die globalen Bereiche für Kundenerfolg, Support und Dienstleistungen leiten und dafür sorgen, dass die wachsenden Funktionen der Plattform einen echten, messbaren Mehrwert für die Kunden schaffen. Während das Produktangebot des Unternehmens wächst, wird McNamara sicherstellen, dass die Beziehung zwischen Brightfin und seinen Kunden so eng bleibt wie am ersten Tag.

Weshalb Brightfin

"Dan hat dies bereits zuvor getan. Er ist in Unternehmen eingestiegen, die sich mitten in einer Phase rasanten Wachstums befanden, und hat dabei das Kundenerlebnis weiter verbessert", sagte Joel Martins, CEO von Brightfin. "Wir befinden uns derzeit an einem ähnlichen Punkt, da wir den Funktionsumfang unserer Plattform für IT- und Finanzteams in Unternehmen erweitern. Dan weiß, wie man ein solches Wachstum in tiefere Kundenpartnerschaften umsetzt, anstatt dass es zu Wachstumsschwierigkeiten kommt."

"Ich habe meine Karriere auf Authentizität und dem Aufbau von Vorgehensweisen aufgebaut, die einen Mehrwert für Kunden schaffen und dabei Teams dabei unterstützt, in Phasen schnellen Wachstums zu gedeihen", sagte McNamara. "Brightfin tritt gerade in genau diese Wachstumsphase ein und erweitert sein Angebot für Kunden zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen mehr denn je Klarheit über ihre Technologieausgaben benötigen. Ich freue mich darauf, dafür zu sorgen, dass jeder Kunde diese Dynamik als Vorteil und nicht als Störung empfindet."

Die Ernennung von Herrn McNamara unterstreicht das Bestreben von Brightfin, den Ausbau der Plattform mit einem ebenso ambitionierten Kundenerlebnis zu verbinden, während das Unternehmen daran arbeitet, der Nachfrage von Unternehmen nach "Spend Intelligence" in einer zunehmend komplexen Technologielandschaft stets einen Schritt voraus zu sein.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Erkenntnissen, operativer Transparenz und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in entscheidende Innovationen reinvestieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

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