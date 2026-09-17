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Die Bitcoin Prognose steht heute vor ihrer härtesten Probe, denn der Kurs fiel nach der Senatsabstimmung am Dienstag auf rund 74.970 Dollar. Der Angst- und Gier-Index sackte dabei innerhalb eines Tages von 69 auf 51 Punkte ab. Heute Abend entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen, und fast alle Händler rechnen mit einer Erhöhung. Damit treffen zwei Belastungen auf einen Markt, der schon seit Tagen an der Marke von 80.000 Dollar scheitert. Rutscht Bitcoin jetzt in Richtung 74.000 Dollar, oder ist der Rücksetzer die letzte Chance vor dem nächsten Anstieg? Und wo liegt die Chance, die in keiner Bitcoin Prognose auftaucht?

Bitcoin Prognose zwischen Zinsangst und gescheitertem CLARITY Act

Im US-Senat scheiterte am Dienstag das wichtigste Kryptogesetz des Jahres, weil nur 50 Senatoren für den CLARITY Act stimmten und damit zehn Stimmen fehlten. Laut CryptoTimes notierte Bitcoin am Mittwochmorgen bei rund 75.700 Dollar, etwa 4 Prozent unter dem Wochenhoch, bei einem Handelsvolumen von 39 Milliarden Dollar.

Um 20 Uhr deutscher Zeit fällt die Zinsentscheidung, danach tritt Fed-Chef Kevin Warsh vor die Presse. Laut CoinDesk preisen die Märkte eine Erhöhung auf 3,75 bis 4,00 Prozent mit 94 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Weil der Schritt weitgehend eingepreist ist, dürften die neuen Zinsprognosen der Fed-Mitglieder den Kurs stärker bewegen. Der gesamte Kryptomarkt steht mit rund 2,65 Billionen Dollar wieder auf dem Niveau vom Mai, und FxPro-Analyst Alex Kuptsikevich meint, der Markt gewöhne sich an ein Leben ohne das neue Gesetz.

Für die kurzfristige Bitcoin Prognose ist die Zone um 75.000 Dollar entscheidend, darunter sehen Analysten von Coinpedia Raum bis etwa 74.000 Dollar. Und selbst für eine Verdopplung bräuchte Bitcoin bei 1,52 Billionen Dollar Börsenwert gewaltige Zuflüsse. Viele Trader schauen deshalb auf zwei Dinge, die sie selbst steuern können, nämlich die Kosten jedes Trades und den Zeitpunkt ihres Einstiegs.

Pepeto setzt auf null Gebühren, während die Bitcoin Prognose an der Fed hängt

Genau an diesen beiden Punkten setzt Pepeto an, und anders als die meisten Presale-Projekte ist es bereits live. Gerade in einer Woche, in der Zinsangst und das Senats-Aus den Markt drücken, zählt für aktive Trader jeder gesparte Dollar. Pepeto reitet nicht auf der Bitcoin-Welle mit, sondern baut seine eigene.

Die Börse PepetoSwap arbeitet mit 0,00 Prozent Swap-Gebühr. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar Gebühren, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart gegenüber Uniswap allein damit rund 3.000 Dollar, und dieses Geld bleibt direkt beim Trader. Die Plattform verarbeitet bereits 50 Millionen Dollar Tagesvolumen, ganz ohne Protokollgebühr. Market Orders, Limit Orders und DCA sind live, und ein privater Relay schützt jeden Trade standardmäßig vor MEV-Angriffen. Kein Bot kann eine Order damit vorwegnehmen, und genau daran verlieren viele Trader Geld, ohne es zu bemerken.

Der Presale läuft aktuell zu 0,000000188 Dollar, und Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar über ETH, USDT, BNB oder Karte investiert. Die Prüfer von SolidProof haben den kompletten Code vollständig auditiert, bevor der Presale öffnete, womit die Frage nach der Sicherheit des Smart Contracts eine klare Antwort erhält. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam und bringt das Wissen mit, wie ein Projekt den Weg zu einer großen Börse findet. Damit sind die beiden größten Sorgen bei einem Presale beantwortet, und genau das zieht weiter Käufer an.

Ein Binance-Listing rückt näher, und sobald es kommt, könnte der Presale-Preis zur Basis werden, zu der frühe Käufer eingestiegen sind. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und nach dem Ort sucht, an dem das nächste Geld verdient wird, könnte in Pepeto eine der klarsten Chancen auf echte Rendite finden. Die laufende Stufe hält diesen Preis nur, bis sie schließt, danach bleibt späteren Käufern weniger Potenzial.

Fazit

Die Bitcoin Prognose im September zeigt einen Markt, in dem großes Kapital investiert ist, die größten Gewinne aber vergeben sind. Frühe Wallets haben Pepeto über die offizielle Pepeto-Website entdeckt, bevor das Projekt bekannt wurde. Selbst eine starke Bitcoin Prognose bedeutet von hier aus eher Prozente als Vielfache, während Pepeto mit einer gebührenfreien Börse von einem Bruchteil startet. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin mit demselben Angebot von 420 Billionen Token und ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar gebracht. Diesmal laufen die Produkte. Jede gefüllte Stufe hebt den Preis an, und wer heute einsteigt, könnte diesen Preis nie wieder sehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose vor der Fed-Entscheidung?

Kurzfristig angespannt, denn BTC notiert bei rund 75.700 Dollar, und unter 75.000 Dollar droht ein Rückgang bis etwa 74.000 Dollar.

Warum schauen Bitcoin-Trader gerade auf Pepeto?

Weil Pepeto mit PepetoSwap eine laufende Börse ohne Gebühren bietet und SolidProof den Code geprüft hat. Den aktuellen Stand des Presales zeigt die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.