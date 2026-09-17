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Der Bitcoin Kurs ist nach einem dramatischen Nachmittag im US-Senat unter die Marke von 76.000 Dollar gerutscht. Das Krypto-Gesetz Clarity Act verfehlte die nötigen 60 Stimmen deutlich, womit das Vorhaben für 2026 praktisch beendet ist. Anleger, die auf ein Ja gesetzt hatten, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Heute folgt bereits der nächste Test, denn die US-Notenbank entscheidet über ihre Zinsen. Hält der Bitcoin Kurs jetzt, oder war der Rückschlag erst der Anfang einer größeren Korrektur? Und wo finden Anleger noch Chancen, wenn selbst Bitcoin unter Druck gerät?

Bitcoin Kurs nach dem Scheitern des Clarity Act, auch Ether und Solana fallen

Am Dienstag ging es noch nicht um das Gesetz selbst, sondern nur um die Eröffnung der Debatte. Selbst diese Hürde verfehlte der Clarity Act, und laut FinanceFeeds ist das Vorhaben wegen der Zwischenwahlen im November vom Tisch. An den Prognosemärkten lagen die Chancen im Februar noch bei 82 Prozent, bevor sie auf einen einstelligen Wert fielen. Die Aktie von Coinbase verlor 8,65 Prozent auf 174,89 Dollar.

Nach Angaben von CoinDesk fiel der Bitcoin Kurs auf 75.750 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Ether verlor 3,9 Prozent auf 2.407 Dollar, und Solana gab um 3 Prozent auf 98,50 Dollar nach. Hebelpositionen verstärkten die Verluste deutlich. Rund um die Abstimmung wurden binnen einer Stunde etwa 289 Millionen Dollar liquidiert, zu 91 Prozent Wetten auf steigende Kurse.

Der Bitcoin Kurs steht damit vor dem nächsten Test, denn die Fed dürfte heute die Zinsen anheben, um einen Ölpreisschock wie in den 1970er Jahren zu bremsen. Aktuell notiert BTC bei rund 75.700 Dollar. Selbst eine schnelle Erholung auf 80.000 Dollar brächte nur ein Plus von knapp 6 Prozent. Ein Coin mit rund 1,5 Billionen Dollar Wert kann sich kaum noch verzehnfachen, und viele Käufer fragen sich daher, wo das nächste große Wachstum entsteht.

Warum Pepeto frühe Käufer anzieht, während der Bitcoin Kurs schwankt

Die Liquidationen vom Dienstag zeigen, wie stark sich der Markt verändert hat, denn die größten Coins bewegen sich heute wie Technologieaktien mit ETFs und Banken im Rücken. Die Zeiten, in denen jeder Coin stieg, nur weil Krypto gerade gefragt war, sind vorbei. Käufer achten deshalb auf zwei Dinge, nämlich auf ein frühes Stadium und auf ein Produkt, das bereits gebaut ist.

Genau hier kommt Pepeto ins Spiel, denn das Projekt betreibt bereits eine Bridge, die fünf Netzwerke verbindet und einen Transfer innerhalb von 60 Sekunden ohne Kosten abschließt. Viele andere Presales verkaufen nur ein Versprechen, Pepeto hat dagegen schon eine Handelsplattform, die pro Swap keine Gebühren verlangt. Geleitet wird es vom Schöpfer des ersten Pepe Tokens, der schon einmal gezeigt hat, wie ein Meme-Coin eine ganze Bewegung auslöst.

In den Presale sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar geflossen. Diese Nachfrage in einer Woche, in der alle auf den Bitcoin Kurs und die großen Coins schauen, ist ein deutliches Signal. Kluges Kapital bleibt nicht untätig, während die Masse in eine andere Richtung blickt. Die Zahlen zeigen die Richtung oft, bevor es die Schlagzeilen tun. SolidProof hat jede einzelne Codezeile geprüft und den gesamten Code verifiziert, bevor der Presale öffnete, weshalb Käufer hier auf eine unabhängig bestätigte Grundlage bauen können.

Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Runde kostet mehr. Sobald der Listingpreis den Presalepreis ersetzt, dürfte der günstigste Einstieg endgültig vorbei sein. Das ist keine Vermutung, sondern die Art, wie Presales funktionieren. In früheren Zyklen profitierten vor allem Wallets, die sich bewegten, bevor die Masse einen Grund dazu hatte. Mit einem Listing in Sicht könnte Pepeto die deutlichste zweite Chance sein, und wer jetzt zögert, dürfte später deutlich mehr zahlen.

Fazit

Der Bitcoin Kurs muss zwei große Ereignisse hintereinander verkraften, erst das Aus im Senat und heute die Fed. Starke Bewegungen sind nach beiden Ereignissen möglich, doch für Halter dürfte der Gewinn von hier aus eher einstellig ausfallen. Wer den letzten Zyklus verpasst hat und das noch immer spürt, sollte diesmal nicht wieder nur zusehen. Jede Pepeto-Runde startet höher als die vorherige, und ein Listing rückt näher. Dieser Abstand zwischen Presale und Börsenstart ist ein Hebel, den ein Billionen-Coin nicht mehr bietet. In sechs Monaten dürften vor allem jene über diesen Preis sprechen, die ihn jetzt sichern, solange diese Runde läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Bitcoin Kurs heute unter 76.000 Dollar?

Der Bitcoin Kurs fällt, weil der Clarity Act im Senat scheiterte und Liquidationen von rund 289 Millionen Dollar den Rückgang verstärkten.

Welcher Presale steht bei schwachem Bitcoin Kurs im Fokus?

Pepeto steht im Fokus, weil Bridge und gebührenfreie Handelsplattform bereits laufen und SolidProof den Code geprüft hat. Mehr erfahren Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.