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Die XRP Prognose hat über Nacht einen harten Rückschlag erlitten, denn XRP brach nach dem Votum im US-Senat um mehr als 10 Prozent auf 1,31 Dollar ein. Der CLARITY Act, auf den XRP-Anleger seit Monaten warten, erhielt nur 50 Stimmen und verfehlte damit die nötige Hürde von 60. Nach dem Votum wurden am Kryptomarkt Positionen im Wert von fast 670 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Jetzt blicken Händler auf die Marke von 1 Dollar und auf den Zinsentscheid der Fed am heutigen Abend. Ist das bereits der Boden, oder beginnt für XRP gerade erst eine lange Wartezeit bis 2027?

XRP Prognose und Ripple Kurs nach dem gescheiterten Votum im US-Senat

Am Dienstag stimmte der US-Senat über den CLARITY Act ab, der die Krypto-Aufsicht zwischen SEC und CFTC aufteilen soll. Laut TheStreet stimmten nur 50 Senatoren für das Verfahren, während 49 dagegen votierten. Der Markt reagierte sofort und die XRP Prognose kippte, denn laut CoinDesk notiert XRP aktuell bei 1,31 Dollar, ein Minus von 10,76 Prozent in 24 Stunden. Damit verlor XRP deutlich mehr als Bitcoin, das um 3,63 Prozent auf rund 76.100 Dollar nachgab.

Bei Polymarket fielen die Chancen auf ein Gesetz noch in diesem Jahr laut CoinDesk von 30 Prozent am Montag auf nur noch 18 Prozent. Für XRP wiegt das schwer, weil das Gesetz den Status des Tokens dauerhaft absichern sollte. Analysten sehen für die XRP Prognose nun ein höheres Risiko, dass der Token die Marke von 1 Dollar erneut testet.

Eine neue Chance für das Gesetz und damit für eine freundlichere XRP Prognose gibt es womöglich erst 2027. Selbst eine Rückkehr auf 1,50 Dollar würde für eine Coin dieser Größe nur ein Plus von rund 15 Prozent bedeuten. Viele Anleger suchen deshalb nach Chancen mit deutlich mehr Spielraum nach oben.

Warum Pepeto Käufer anzieht, während die XRP Prognose an Washington hängt

Während XRP-Anleger womöglich bis 2027 auf klare Regeln warten, halten große Käufer bereits Ausschau nach dem nächsten Trade, bevor die Masse ihn entdeckt. Bei dieser Suche landen sie derzeit immer öfter bei Pepeto. Das Projekt setzt auf Werkzeuge, die schon heute live laufen und keinen Beschluss des Kongresses brauchen.

Das Verschieben von Token zwischen Blockchains kostete bisher 15 bis 50 Dollar pro Transfer und dauerte oft Stunden. Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto erledigt das für 0 Dollar in weniger als 60 Sekunden. Die Token werden dabei in einem geprüften Vertrag auf einer Chain gesperrt und auf der anderen erst erzeugt, wenn der Nachweis auf der Blockchain bestätigt ist. Es gibt keinen Schuldschein und keinen Mittelsmann, und die Bridge läuft bereits auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Wer 100.000 Dollar bei Uniswap tauscht, zahlt rund 300 Dollar Gebühren, während auf PepetoSwap keine Protokollgebühr und nur das Gas anfällt. Die Plattform wurde bereits mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen getestet und bietet Market-, Limit- und DCA-Orders. Ein unabhängiger Bericht von SolidProof deckt jeden einzelnen Vertrag ab und bestätigt, dass der gesamte Code geprüft und verifiziert wurde, bevor der Presale startete. Hinter dem Projekt stehen der Kopf des ersten Pepe-Tokens und ein bei Binance ausgebildeter Entwickler.

Im Presale sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingegangen, und der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Jede gefüllte Stufe hebt den Einstiegspreis der nächsten an, während das Listing mit jedem Tag näher rückt. Genau in diesem Abstand zwischen Presale und Listing entstehen oft die großen Gewinne, und wer wartet, zahlt mit jeder Stufe mehr. XRP bei 1,31 Dollar kann diese Distanz nicht mehr bieten, auch wenn der Kurs sich erholt. Für Anleger, die über jede XRP Prognose hinaus genau diesen Abstand suchen, könnte Pepeto derzeit eine der spannendsten frühen Gelegenheiten am Markt sein.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt belastet, solange der Senat das wichtigste Krypto-Gesetz blockiert. Auch XRP war einmal günstig, als kaum jemand glaubte, dass der Token je einen Dollar erreichen würde. Wer damals früh einstieg, baute mit einer mutigen Entscheidung echtes Vermögen auf. Dass trotz der aktuellen Angst Millionen in Pepeto fließen, zeigt, dass Käufer auf eine ähnliche Entwicklung setzen. Pepeto baut mit einer laufenden Bridge und einer aktiven Börse weiter, egal wie der Kongress entscheidet. Der Markt belohnt meist die ersten Käufer, und wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Preis, der mit der nächsten gefüllten Stufe verschwinden dürfte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach dem gescheiterten CLARITY Act aus?

Die kurzfristige XRP Prognose ist angeschlagen, da XRP um über 10 Prozent auf 1,31 Dollar fiel und nun ein Test der Marke von 1 Dollar droht.

Was macht Pepeto interessant, während die XRP Prognose schwächelt?

Pepeto bietet eine live laufende Cross-Chain-Bridge ohne Transfergebühren und hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.