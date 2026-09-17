XRP Prognose am 16. September, XRP fällt nach dem CLARITY-Aus auf 1,29 Dollar und 1 Dollar rückt näher

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Die XRP Prognose hat am Dienstag einen schweren Schlag erhalten, denn XRP brach nach dem Nein des US-Senats zum CLARITY Act um mehr als 10 Prozent ein. Kein großer Coin verlor stärker. Noch am Montag lag XRP fast bei 1,50 Dollar, heute kämpft der Kurs um 1,29 Dollar. Am Abend folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die den Markt erneut bewegen kann. Ist das der Moment für einen günstigen Einstieg, oder rückt die Marke von 1 Dollar wieder in Reichweite? Die Zahlen hinter dem Absturz zeigen, worauf es für die XRP Prognose jetzt ankommt.

XRP Prognose nach der Senatsabstimmung, was der Absturz für den XRP-Kurs bedeutet

Der CLARITY Act ist im US-Senat an der Hürde von 60 Stimmen gescheitert. Laut FXStreet überzeugten selbst Zugeständnisse bei Ethikregeln und Stablecoin-Renditen nicht genug Demokraten. Für XRP wiegt das besonders schwer, weil das Gesetz den Status als digitaler Rohstoff dauerhaft absichern sollte. Schon vor der Abstimmung waren die Chancen auf eine Verabschiedung laut CoinDesk auf 11 Prozent gefallen.

Trotzdem stieg XRP am Dienstagmorgen noch um mehr als 2 Prozent auf 1,41 Dollar. Nach dem Ergebnis drehte die Stimmung schlagartig, und XRP fiel deutlich stärker als Bitcoin mit 4 Prozent und Ethereum mit 5 Prozent. Marktweit wurden in 24 Stunden Positionen über rund 770 Millionen Dollar liquidiert. Aktuell notiert XRP bei etwa 1,29 Dollar und liegt rund 7,5 Prozent unter dem Stand vom Vortag. Für die XRP Prognose zählt nun, wie tief der Kurs nach den Liquidationen noch fallen kann.

Beobachter erwarten, dass der Senat das Gesetz in diesem Jahr kaum noch aufgreift. Analysten halten einen erneuten Test von 1 Dollar für wahrscheinlicher, vor allem wenn die Notenbank heute die Zinsen erhöht. Solange die XRP Prognose an Washington hängt, braucht selbst eine Verdopplung bei rund 80 Milliarden Dollar Marktwert enorme Summen. Trader fragen sich deshalb, wo sich Rendite abseits der Politik aufbaut.

Wo die XRP Prognose politisch ausgebremst wird, rückt Pepeto in den Fokus

Ein Minus von mehr als 10 Prozent an einem einzigen Abend zeigt, wie teuer diese Abhängigkeit für XRP-Anleger werden kann. Echte Renditen entstehen in solchen Phasen oft bei Coins, die die Masse noch gar nicht eingepreist hat. Genau in dieser Lücke positioniert sich Pepeto, und das mit einem Produkt, das bereits funktioniert.

Das Projekt betreibt mit PepetoSwap eine Börse, auf der jeder Trade null Handelsgebühren kostet. Ein Tausch von 1.000 Dollar schlägt auf Uniswap mit rund 3 Dollar zu Buche, auf PepetoSwap fallen außer Gas keine Kosten an. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart damit 3.000 Dollar. Das ist kein Versprechen auf einer Roadmap, denn laut Projekt verarbeitet die Börse bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar.

Mitgründer von Pepeto ist der Entwickler des ersten Pepe Coins, jenes Meme-Tokens, der vielen frühen Käufern hohe Gewinne brachte. Im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Experte von Binance. Besonders wichtig ist die Sicherheit, denn SolidProof hat vor Beginn des Presales den gesamten Code geprüft und verifiziert und auch die KYC-Prüfung des Teams abgeschlossen. Damit entfällt das Vertragsrisiko, an dem viele Presales scheitern, noch bevor sie überhaupt gelistet werden.

Bisher hat der Presale 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Laut Projekt rückt ein Listing näher, bei dem neben anderen Börsen auch Binance genannt wird. Ein erfahrener Gründer, eine laufende Börse und ein nahendes Listing kommen in einem Zyklus nur selten zusammen. Wer bereits investiert ist, weiß, was ein Listing bei diesem Einstiegspreis bewirken kann. Für alle, die die XRP Prognose verfolgen und nach der nächsten echten Rendite suchen, könnte Pepeto derzeit der klarste offene Presale sein, denn wer vor dem Listing kauft, sichert sich einen Preis, den spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Fazit

Die XRP Prognose vom 16. September erzählt mehr als die Geschichte eines einzelnen Coins. XRP und die anderen großen Coins bewegen sich mit Washington, doch bei einer Bewertung um 80 Milliarden Dollar ist ihr Potenzial zu großen Teilen eingepreist. Pepeto startet dagegen aus dem Presale, wo schon kleinere Zuflüsse viel bewegen können. Der Mitgründer von Pepe, ein vollständiges Audit, eine gebührenfreie Börse und ein nahendes Listing treffen hier aufeinander, und eine solche Mischung zeigt sich selten zweimal. Wer jetzt vor dem Listing kauft, dürfte zu den Anlegern gehören, über deren Gewinne in sechs Monaten alle sprechen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie geht es mit der XRP Prognose nach dem Scheitern im Senat weiter?

Kurzfristig bleibt die XRP Prognose schwach, da XRP mehr als 10 Prozent verloren hat und bei etwa 1,29 Dollar notiert.

Warum gilt Pepeto als interessanter Presale neben XRP?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine Börse ohne Handelsgebühren und ist von SolidProof geprüft. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.