Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Auf der einen Seite sind da die Zinsängste, auf der anderen Seite spricht die weltweit immer weiter steigende Staatsverschuldung für weiter steigende Preise. Experten bleiben jedenfalls bullisch. State Street und Saxo Bank halten in den kommenden Jahren sogar einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. Unabhängig davon gibt es gute Gründe, warum die Desert Gold-Aktie in den kommenden Wochen aus der Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen sollte. Das Unternehmen peilt den Start der Goldgewinnung noch im vierten Quartal an. Die Produktionskosten werden auf 1.100 USD je Unze geschätzt. Dies könnte Übernahmefantasie anfachen. Analysten trauen der Aktie eine Vervielfachung zu.Den vollständigen Artikel lesen ...
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