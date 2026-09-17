Litauens zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler führt in seinem Netzwerk aus 250 Filialen eine KI-gestützte Werbeplanung ein; erste Ergebnisse zeigen bereits zweistellige Zuwächse bei der Prognosegenauigkeit

SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der vertikalen KI, gab heute bekannt, dass IKI, einer der größten Lebensmitteleinzelhändler Litauens, die Lösungen zur Bewertung und Planung von Werbeaktionen von SymphonyAI in seinem Netzwerk aus 250 Filialen einführt als Teil seiner Strategie zur Stärkung einer datengestützten Werbeaktionsplanung.

IKI prüft kontinuierlich Möglichkeiten zur Stärkung seiner Kompetenzen im Bereich Category Management und Aktionsplanung. Da Aktionsprogramme immer komplexer werden, hat der Einzelhändler in fortschrittliche Analysen und KI-gestützte Prognosen investiert, um eine datengestützte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu fördern. Im Rahmen der ersten Zusammenarbeit mit SymphonyAI in ausgewählten Sortimentsbereichen konnte IKI eine Verbesserung der Genauigkeit der Aktionsprognosen um mehr als 10 Prozentpunkte verzeichnen, verbunden mit einem Rückgang der Lieferengpässe während der Aktionszeiträume.

"Bei IKI suchen wir ständig nach innovativen Wegen, um unsere Entscheidungsfindung durch bessere Daten und Technologien zu stärken", sagte Klavs Berzins, Head of Category Management bei IKI. "Die Zusammenarbeit mit SymphonyAI hat unseren Category-Managern bereits vor dem Start einer Werbeaktion einen klareren Überblick über die Nachfrage verschafft, und wir stellen bereits fest, dass sich dies in messbaren Verbesserungen der Prognosegenauigkeit niederschlägt. Dies hat uns das Vertrauen gegeben, diesen Ansatz weiterhin in unsere unternehmensweite Planung von Werbeaktionen zu integrieren."

Die Ergebnisse spiegeln zudem die allgemeine Dynamik in der Branche wider: Die Studie Economic Impact of Vertical AI von SymphonyAI schätzt, dass europäische Lebensmitteleinzelhändler durch bessere Nachfrageprognosen und die Optimierung von Werbeaktionen einen Mehrwert in Höhe von 54 Milliarden US-Dollar erzielen könnten. Die Zusammenarbeit von IKI mit SymphonyAI reiht sich ein in die drei Jahrzehnte währende Tradition des Unternehmens, Innovationen im Einzelhandel nach Litauen zu bringen. Dort wurde IKI vier Jahre in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet und betreibt ein Filialnetz, das zu 92 Prozent energieeffizient ist. Als Teil der REWE-Gruppe liefert die Arbeit von IKI der gesamten Unternehmensgruppe zudem einen Beleg dafür, dass sich die KI-gestützte Werbeplanung über einen einzelnen Markt hinaus skalieren lässt.

"Die ersten Ergebnisse von IKI zeigen, was möglich ist, wenn eine domänenspezifisch trainierte KI auf die Komplexität der Werbeplanung im Lebensmittelhandel trifft", sagte Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI. "Europäische Lebensmitteleinzelhändler stehen unter ständigem Druck, ihre Margen zu sichern und gleichzeitig die Regale gut gefüllt zu halten, und die Planung von Werbeaktionen ist einer der Bereiche, in denen es am schwierigsten ist, dieses Gleichgewicht zu finden. IKI nutzt bereits die Prognosen von SymphonyAI, um vor dem Start einer Werbeaktion fundiertere Entscheidungen zu treffen, und genau diese Art von Ergebnissen sollte eine auf den jeweiligen Bereich spezialisierte KI für Lebensmitteleinzelhändler liefern."

Die Retail-CPG-Plattform von SymphonyAI steht ab sofort weltweit für Lebensmittel- und Konsumgüterhändler zur Verfügung. Um mehr über die Lösungen von SymphonyAI zur Bewertung und Planung von Werbeaktionen zu erfahren, besuchen Sie bitte symphonyai.com/industries/retail-cpg.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet branchenspezifische KI-Produktplattformen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu meistern von der Bekämpfung von Finanzkriminalität über die Verbesserung der Filialleistung bis hin zur Steigerung der Produktionseffizienz. SymphonyAI genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller sowie viele der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet branchenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Erfahren Sie mehr unter symphonyai.com.

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