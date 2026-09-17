DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASMARKT - Energiebranche und Politik haben mit gemischten Gefühlen auf Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reagiert, angesichts historisch niedriger Füllstände der Gasspeicher nun doch in den Markt einzugreifen. Der Staat schaffe damit Unsicherheiten über seine Strategie, sagte etwa Timm Kehler, Geschäftsführer des Gasverbandes, der FAZ. Die Grünen kritisierten, der Vorstoß sei grundsätzlich richtig, komme aber zu spät. Zuvor war bekannt geworden, dass die CDU-Politikerin ein vorhandenes Instrument, sogenannte Long Term Options (LTOs), in größerem Umfang einsetzen will. Eine für den Herbst geplante Ausschreibung soll entsprechend aufgestockt werden. Mit den LTOs kann der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE) Lieferungen bei Händlern reservieren. (FAZ)

DIGITALER EURO - Die Schlussverhandlungen zwischen den EU-Gesetzgebern (Trilog) über die Einführung des digitalen Euro kommen zwar voran. Noch aber gibt es Punkte, die zwischen den nationalen Regierungen im Rat und dem EU-Parlament strittig sind. Wie aus einem unveröffentlichten Protokoll der kürzlichen Trilog-Sitzung hervorgeht, das der Börsen-Zeitung vorliegt, sorgen vor allem noch die Kompensationsmodelle für Kontroversen. Einvernehmen besteht zwischen Rat und Parlament darüber, dass das Gebührenmodell eine Zahlungsobergrenze auf Basis eines gewichteten Durchschnitts vorsehen und dass es sich dabei um eine vorübergehende Regelung handeln soll, die nach einer Übergangsphase noch einmal angepasst werden kann. Über die Einzelheiten gibt es aber weiterhin Abstimmungsbedarf. (Börsen-Zeitung)

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September 17, 2026 00:38 ET (04:38 GMT)

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