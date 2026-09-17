Investmentbanken raten zum Kauf - Kursziele weit über heutigem Niveau

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Wie viele Unternehmen an der TSX Venture Exchange haben zwei voneinander unabhängige Investmentbanken, die Research über sie veröffentlichen?

Verbreitet im Auftrag von: Elevate Service Group Inc.



Nicht viele, und noch weniger innerhalb ihres ersten Börsenjahres.

So funktioniert der Small-Cap-Markt normalerweise.

Ein Unternehmen geht an die Börse, niemand analysiert es, und die Aktie wird zwei oder drei Jahre lang von Privatanlegerströmen und Hoffnung getragen. Übersteht das Unternehmen diese Phase, nimmt schließlich eine Investmentbank die Coverage auf, und bis der Researchbericht erscheint, ist die Aktie bereits gelaufen.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19) ist seit zehn Monaten börsennotiert. In dieser Zeit haben zwei kanadische Investmentbanken die Coverage aufgenommen. Beide stufen die Aktie mit Buy ein. Beide haben Kursziele veröffentlicht, die deutlich über dem aktuellen Kurs liegen. Eine der beiden hat ihr Kursziel bereits einmal angehoben.

Und die Aktie notiert weiterhin bei rund 2,20 C$, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 91 Millionen C$ (16. September).¹

Das ist die Ausgangslage. Lesen Sie den Rest, bevor Sie entscheiden, was Sie damit tun.

Elevate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)

Was die Banken tatsächlich veröffentlicht haben

Canaccord Genuity nahm die Coverage am 16. Juli 2026 mit einem BUY-Rating und einem Kursziel von 3,25 C$ auf, basierend auf dem 10,5-fachen der eigenen EV/EBITDA-Schätzung für 2028. Der Bericht trug den Titel "Come together".²

Sechs Wochen später, am 1. September 2026, hob Canaccord dieses Kursziel auf 3,50 C$ an, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals über den Prognosen gelegen hatten. Das Rating blieb unverändert bei BUY. Die Studie trug den Titel "Let it roll (up)".³

Beacon Securities nahm die Coverage am 20. Mai 2026 mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 4,00 C$ auf, basierend auf dem 12-fachen der eigenen EBITDA-Prognose für 2027 (EBITDA ist eine gängige Kennzahl für den operativen Gewinn). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entsprach das einer potenziellen Rendite von 92%.4

Das sind zwei Häuser, zwei Buy-Ratings und ein Konsens-Kursziel von 3,75 C$, gegenüber einem Aktienkurs von rund 2,20 C$.¹

Kursziele sind Meinungen, keine Zusagen, und beide Banken legen offen, dass sie Investmentbanking-Dienstleistungen für Elevate (WKN: A41MZW) erbracht haben, unter anderem im Rahmen der Finanzierung im Juli. Lesen Sie die Berichte selbst. Aber machen Sie sich klar, worum es geht: Zwei voneinander unabhängige Research-Teams haben eigene Modelle zu diesem Unternehmen erstellt, und beide kamen zu Werten deutlich oberhalb des aktuellen Kurses.

Warum diese Lücke besteht

Die Lücke ist kein Rätsel. Sie ist eine mechanische Folge der Unternehmensgröße.

Elevate (WKN: A41MZW) ist ein Unternehmen mit 91 Millionen C$ Marktkapitalisierung an der TSX Venture Exchange. Damit liegt es unterhalb der Schwelle, die die meisten institutionellen Mandate überhaupt zulassen, und weit außerhalb des Universums jedes Index und jedes ETF, der die Aktie halten müsste. Die meisten Privatanleger haben den Namen schlicht noch nie gehört.

Also wird die Aktie so bewertet, wie kleine, unbekannte und kaum beobachtete Unternehmen immer bewertet werden: günstig.

Sehen Sie sich nun an, womit das Unternehmen tatsächlich verglichen wird.

Die Bewertungslücke ist das gesamte Argument

Vergessen Sie den Fachjargon für einen Moment, denn die Sache ist einfacher, als sie klingt.

Wenn Analysten solche Unternehmen vergleichen, stellen sie im Kern eine einzige Frage: Wie viel zahlen Anleger für einen Dollar Jahresgewinn?

Bei den großen nordamerikanischen Facility- und Commercial-Services-Unternehmen, an denen sich Elevate (WKN: A41MZW) misst, zahlen Anleger zwischen rund 13 und 33 Dollar für jeden Dollar jährliches EBITDA, eine gängige Kennzahl für den operativen Gewinn. Comfort Systems, Rollins, Cintas, EMCOR, APi Group und FirstService liegen alle in dieser Bandbreite.5

Bei Elevate (WKN: A41MZW) zahlen sie auf Basis der Prognose für das kommende Jahr rund 8 Dollar.³

Das sind die Unternehmen, an denen sich Elevate misst, und Elevate (WKN: A41MZW) wird zu etwa der Hälfte ihrer Bewertung gehandelt, in einzelnen Fällen zu einem Viertel.

Beide Banken sagen das mit eigenen Worten. Canaccord sieht Elevate (WKN: A41MZW) beim EBITDA des kommenden Jahres günstiger als die Vergleichsgruppe und im Jahr darauf erneut günstiger. Beacon formuliert es deutlicher und spricht bei Elevate (WKN: A41MZW) von einem Abschlag von 51% gegenüber den Unternehmen, mit denen es im Wettbewerb steht, und weist darauf hin, dass diese Gruppe historisch sogar höher bewertet war als heute.³?4

Die Unternehmen auf der anderen Seite dieses Vergleichs sind in keiner Weise spekulativ. Sie vermieten Arbeitskleidung, bekämpfen Termiten, installieren gebäudetechnische Anlagen und warten Klimaanlagen. Der Markt hat entschieden, dass langweilige, unverzichtbare Arbeit mit wiederkehrenden Aufträgen einen Aufschlag wert ist. Zu Elevate (WKN: A41MZW) ist er zu diesem Schluss noch nicht gekommen.

Wo das eigentliche Kurspotenzial liegt

Halten Sie nun zwei Gedanken gleichzeitig fest, denn so können solche Aktien heftig und nicht sanft neu bewertet werden.

Erstens: Die Gewinne wachsen. Canaccord erwartet, dass sich das bereinigte EBITDA von Elevate (WKN: A41MZW) (operativer Gewinn ohne einmalige und nicht zahlungswirksame Posten; eine Non-IFRS-Kennzahl) im kommenden Jahr in etwa verdoppelt, wenn die bereits erworbenen Unternehmen erstmals über ein volles Jahr einfließen, und bis 2028 weiter steigt. Dabei wird keine einzige zusätzliche Übernahme unterstellt.³

Zweitens: Der Preis, den Anleger für diese Gewinne zahlen, steigt ebenfalls. Sehr kleine Unternehmen werden wie sehr kleine Unternehmen bewertet. Sobald ein Unternehmen groß genug ist, dass institutionelle Investoren es halten können, zahlen diese eher das, was sie auch für vergleichbare Unternehmen zahlen. Beacon sagt das ausdrücklich und erwartet, dass sich die Aktie mit zunehmender Größe von Elevate (WKN: A41MZW) in Richtung des Durchschnitts der Vergleichsgruppe neu bewertet.4

Diese beiden Effekte verstärken sich gegenseitig. Wenn sich die Gewinne verdoppeln und zugleich der Preis für jeden Dollar Gewinn in Richtung des Branchenüblichen steigt, kann die Wirkung auf den Aktienkurs weit größer sein als bei jedem der beiden Effekte für sich genommen.

Genau deshalb bewegen sich Unternehmen dieser Art, wenn die Strategie aufgeht, so, wie sie es tun.

Canaccord hat diese Rechnung aufgestellt. In der Erstabdeckung schätzte die Bank, dass sich bei fortgesetzten Zukäufen zum 3,5- bis 4,0-fachen EBITDA und einer Verschuldung von bis zum 2,0-fachen ein zusätzliches Potenzial von rund 1,00 C$ je Aktie gegenüber dem Kursziel ergibt, was 4,25 C$ entspräche. Bei einem Verschuldungsgrad vom 2,5-fachen schätzte Canaccord ein zusätzliches Potenzial von 1,75 bis 2,75 C$ je Aktie, was einem möglichen Kursziel von 5,00 bis 6,00 C$ entspräche.²

Beacons eigene Sensitivitätstabelle, gerechnet mit EBITDA-Werten oberhalb der Basisprognose, kommt auf anderem Weg zu ähnlichen Größenordnungen: 5,71 C$ beim 14-fachen auf ein EBITDA 2027 von 17,7 Millionen C$ und 5,89 C$ beim 12-fachen auf 21,2 Millionen C$.4

Dabei handelt es sich um Szenarien der Banken, nicht um Garantien, und sie hängen von einer Umsetzung ab, die noch aussteht. Sie zeigen aber, was diejenigen, die dieses Unternehmen beruflich modellieren, für möglich halten, wenn die Strategie weiter aufgeht.

Der unangenehme Teil

Jede dieser Zahlen setzt voraus, dass Elevate (WKN: A41MZW) die Strategie weiter umsetzt. Das muss nicht gelingen. Dieses Unternehmen ist mit realen Risiken behaftet, die beide Banken klar benennen: die starke Abhängigkeit von Übernahmen, ein einzelner Kunde, auf den weiterhin rund 37% des Pro-forma-Umsatzes entfallen, ein kontrollierender Großaktionär, die Abhängigkeit von externem Kapital und ein enger Handelsmarkt.³

Nicht infrage steht jedoch Folgendes.

Zwei Investmentbanken haben sich dieses Unternehmen innerhalb von zehn Monaten nach dem Börsengang angesehen, beide urteilten mit Buy, und eine hat ihr Kursziel bereits angehoben. Der Konsens liegt derzeit rund 70% über dem aktuellen Aktienkurs (16. September).¹

Das Research ist veröffentlicht und die Modelle sind erstellt. Damit liegt die Bewertungslücke nun offen sichtbar bei einem Unternehmen mit 91 Millionen C$ Marktkapitalisierung, von dem der Großteil des Marktes noch nie gehört hat.

Darin besteht die gesamte Chance, und es ist die Art von Chance, die sich schließt und nicht vergrößert. Ein Unternehmen wird nur einmal entdeckt, und danach spiegelt sich das im Kurs wider.

Elevate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)

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Quellen

https://stockanalysis.com/quote/tsxv/SERV/ Canaccord Genuity Corp., "Come together", Initiation of Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 16. Juli 2026. BUY, Kursziel 3,25 C$. Canaccord Genuity Corp., "Let it roll (up)", Raising Target Price, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 1. September 2026. BUY, Kursziel 3,50 C$. Beacon Securities Limited, "Buy It, Scale It, Elevate It", Initiating Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-V), 20. Mai 2026. Buy, Kursziel 4,00 C$. https://elevateservicegroup.com/presentation-deck/

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen der Elevate Service Group Inc. hinsichtlich künftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "hinweisen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen", "Ziel" oder "wahrscheinlich" bzw. an deren Verneinungen oder grammatikalischen Abwandlungen oder an ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Elevate Service Group Inc. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen und Finanztrends gestützt, von denen sie annimmt, dass sie ihre Finanzlage, ihr Betriebsergebnis, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Aussichten und ihren Finanzbedarf beeinflussen könnten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Elevate Service Group Inc.; ihre Strategie der Konsolidierung des Facility-Management- und des Sektors unverzichtbarer gewerblicher Dienstleistungen in Kanada; die Identifizierung, Verhandlung, Durchführung, Finanzierung und Integration künftiger Übernahmen; Größe, Wachstum und Fragmentierung des Facility-Management-Marktes; erwartetes organisches Umsatzwachstum sowie Cross-Selling- und Servicebündelungschancen; die Internalisierung bislang an Subunternehmer vergebener Arbeiten und deren Auswirkung auf die Bruttomarge und die bereinigte EBITDA-Marge; angestrebte bereinigte EBITDA-Margen und Verschuldungsgrade; den Abschluss, die Höhe, die Bedingungen und die Verfügbarkeit der geplanten Akquisitionskreditlinie; die Verwendung der Erlöse abgeschlossener und künftiger Finanzierungen; die Verringerung der Kundenkonzentration; die Einführung, den Zeitplan, die Funktionalität, die Akzeptanz und den Nutzen der Enterprise-Resource-Planning-Plattform des Unternehmens, des Geo-Intelligence-Mapping-Tools, der feldbasierten Kamera- und Technikererfassungstechnologie, der Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz, der Werkzeuge für vorausschauende und vorbeugende Instandhaltung sowie der damit verbundenen Daten- und Analyseangebote, einschließlich jeder geplanten Plattformveröffentlichung und etwaiger daraus ableitbarer Umsätze, Kosteneinsparungen, Margenvorteile, Kundenbindung oder eigenständiger Werte; eine mögliche Expansion in die Vereinigten Staaten; sowie Erwartungen hinsichtlich Umsatz, bereinigtem EBITDA, freiem Cashflow und anderen Finanzkennzahlen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Auffassungen, Schätzungen und Annahmen der Elevate Service Group Inc. im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die sie derzeit für angemessen und vernünftig hält. Trotz eines sorgfältigen Verfahrens zur Erstellung und Prüfung der zukunftsgerichteten Aussagen kann nicht zugesichert werden, dass sich die zugrunde liegenden Auffassungen, Schätzungen und Annahmen als zutreffend erweisen. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich: der fortgesetzten Verfügbarkeit geeigneter Übernahmeziele zu akzeptablen Bewertungen; der erfolgreichen Integration erworbener Unternehmen; der Bindung wichtiger Kunden, Führungskräfte und Fachkräfte; der Fähigkeit der Elevate Service Group Inc., Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; Wechselkursen und Zinssätzen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; Veränderungen und Trends in der Facility-Management-Branche und der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen und Standards; der Fähigkeit der Elevate Service Group Inc., ihren Marktanteil auszubauen; sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in den von ihr bedienten Endmärkten Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbeimmobilien, Gesundheitswesen, Hotellerie und Industrie. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Artikel beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Auffassungen, Schätzungen und Annahmen, die die Elevate Service Group Inc. zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen und vernünftig hielt. 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IN DIESEM ARTIKEL REFERENZIERTES ANALYSTENRESEARCH. Dieser Artikel verweist auf veröffentlichtes Aktienresearch zur Elevate Service Group Inc., erstellt von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited. Die in diesem Artikel beschriebenen Ratings, Kursziele, Prognosen, Bewertungsmultiplikatoren und Aufwärtsszenarien sind die Meinungen und Schätzungen dieser Häuser zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Berichte, sind nicht unsere Meinungen oder Schätzungen und stellen keine Zusage, Prognose oder Garantie für die künftige Kursentwicklung dar. Kursziele sind keine Vorhersagen von Werten, die erreicht werden. Beide Häuser legen offen, dass sie innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate Investmentbanking-Dienstleistungen für die Elevate Service Group Inc. erbracht und dafür eine Vergütung erhalten haben, was einen Interessenkonflikt darstellt. Analystenschätzungen können sich ohne Vorankündigung ändern und haben sich möglicherweise bereits geändert. Leser sollten die vollständigen Researchberichte einschließlich aller Annahmen, Risikofaktoren und Offenlegungen beschaffen und lesen, anstatt sich auf die hier referenzierten Auszüge zu verlassen.

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