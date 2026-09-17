Anzeige / Werbung

Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll.

Paukenschlag bei Desert Gold Ventures

Paukenschlag bei Desert Gold Ventures. Der Explorer hat gestern wichtige Fortschritte beim Aufbau der ersten Goldproduktion auf dem zu 100% kontrollierten SMSZ-Projekt in West-Mali gemeldet. Die Aktie reagierte im frühen Handel mit einem Sprung um fast 5%. Denn die Schwerkraft-Aufbereitungsanlage mit einer geplanten Kapazität von 200 Tonnen pro Tag sowie ein 650-kVA-Generator sind inzwischen am Standort Barani eingetroffen.

Die Zufahrtswege wurden verbessert und wichtige Baumaterialien sowie weitere Ressourcen auf die Baustelle gebracht. Nach Verzögerungen durch Seefracht, regionale Engpässe bei Treibstoff und Baumaterialien sowie die Regenzeit kann das Unternehmen die Goldproduktion nun mit Vollgas angehen.

Der Einstieg in die Produktion mit einer vergleichsweise kleinen Schwerkraftanlage wirkt strategisch logisch. Desert Gold kann zunächst Erfahrungen in Förderung, Verarbeitung, Logistik und Kostensteuerung sammeln. Außerdem liefert die Produktion wichtige operative Cashflows. Mit diesen können weitere Bohrprogramme und Ressourcenerweiterungen ohne größere Kapitalerhöhungen finanziert werden.

Für Barani und Gourbassi sieht die aktualisierte NI-43-101-PEA einen zehnjährigen Oxidtagebau vor. Bei einem Goldpreis von 2.850 USD je Unze wird ein Nachsteuer-NPV10 von 61 Mio. USD bei einer internen Verzinsung von 57% ausgewiesen. Bei 4.070 USD je Unze steigt der NPV10 auf 124 Mio. USD und der IRR auf 101%.



Goldproduktion soll in Q4 starten

Die Inbetriebnahme der Anlage ist bis Ende Oktober vorgesehen. Anschließend sollen im November der Hochlauf und die ersten Verarbeitungsschritte folgen. Desert Gold hält damit am Ziel fest, noch im vierten Quartal 2026 erstmals Gold zu gewinnen.

Auch die bei einem solchen Projekt so wichtige Wasserversorgung scheint gesichert zu sein. Bei drei von vier Bohrungen wurden positive Förderraten gemessen. Positiv ist zudem das operative Umfeld am Standort. Im bisherigen Jahresverlauf wurden weder projektspezifische Sicherheitsvorfälle noch Arbeits- oder Konfliktfälle mit lokalen Gemeinden gemeldet. Mit dem Ende der Regenzeit rechnet das Management zudem mit einer spürbaren Beschleunigung der Arbeiten. Der bevorstehende Übergang von der Bau- in die Inbetriebnahmephase wäre für Desert Gold ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Explorations- zum produzierenden Goldunternehmen.



Neue Übernahmefantasie

Mit dem Produktionsstart könnte Desert Gold nicht nur den Übergang vom Explorer zum potenziellen Produzenten schaffen, sondern auch die Attraktivität des gesamten Projekts erhöhen. Denn Barani East ist eben nur ein Baustein innerhalb des großen SMSZ-Projekts. Derzeit verfügt SMSZ bereits über eine Ressource von rund 1,2 Mio. Unzen Gold. Das Management weist immer wieder darauf hin, dass die Ressource deutlich größer sein dürfte.

Mit dem Produktionsstart sollte auch Übernahmefantasie wieder zum Kurstreiber werden. In der direkten Nachbarschaft befinden sich große Minen von Allied Gold, B2Gold und Barrick Mining. B2Gold baut seine Position derzeit aus und erhielt im August 2026 eine neue Abbaulizenz für Menankoto. Auch chinesische Goldproduzenten versuchen, in der Region Fuß zu fassen. Zijin Gold ist im laufenden Jahr beispielsweise mit dem Übernahmeversuch von Allied Gold gescheitert.



Aktie auf dem Weg zur Vervielfachung?

Mit dem Produktionsstart sollte die Seitwärtsbewegung bei der Aktie von Desert Gold enden und eine neue Rally starten. Immerhin traut GBC Research dem Wertpapier eine Kursvervielfachung auf 0,93 CAD zu. Bei geschätzten Produktionskosten von etwa 1.110 USD je Unze und einem konservativ angesetzten Goldpreis von 2.850 USD je Unze erwarten die Analysten für 2027 einen Jahresumsatz von rund 33 Mio. USD und ein EBITDA von über 20 Mio. USD. Derzeit bringt Desert Gold bei einem Kurs von 0,11 CAD rund 40 Mio. CAD auf die Börsenwaage.

Die Bewertung von GBC Research auf einen Blick. Quelle: GBC Research



Das Kurspotenzial der Aktie von Desert Gold verdeutlicht auch die Sum-of-the-Parts-Bewertung von GBC Research. Gemäß dieser liegt der gesamte innere Wert des Unternehmens bei 244,8 Mio. USD. Davon entfallen 89,6 Mio. USD auf die Produktion von Barani East. Das restliche Maliprojekt wird mit 145,7 Mio. USD bewertet. Das noch junge Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste trägt immerhin bereits 9,5 Mio. USD zur Gesamtbewertung bei. Bei rund 360,26 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich daraus ein innerer Wert von 0,68 USD beziehungsweise 0,93 CAD oder 0,59 EUR je Aktie. Auf Tradegate notierte die Desert-Aktie gestern bei 0,0745 EUR.

Fazit

Bei Desert Gold gibt es gute Gründe für eine Kursrally in den kommenden Wochen. Der Start der Goldproduktion nimmt Form an. Gelingt dieser Meilenstein, bedeutet dies nicht nur eine solide Eigenfinanzierung der weiteren Expansion, sondern auch Übernahmefantasie. Die Bewertung von GBC ist konservativ und das Erreichen des Kursziels würde eine Vervielfachung der Aktie bedeuten.

Die Desert-Aktie erscheint reif für eine Herbstrally. Quelle: LSEG



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany



Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730



Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp



Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730



Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA25039N4084