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Infracore ergänzt ihr Angebot für die Immobilien des Spitals Wetzikon und verlängert dessen Gültigkeit bis zum 31. Oktober 2026



17.09.2026 / 07:15 CET/CEST





Medienmitteilung Freiburg, 17. September 2026 Infracore ergänzt ihr Angebot für die Immobilien des Spitals Wetzikon und verlängert dessen Gültigkeit bis zum 31. Oktober 2026 Im Nachgang zu den Kommunikationen der verschiedenen Parteien hat Infracore SA ihr verbindliches Angebot vom 29. Juli 2026 für den Erwerb der Immobilien der GZO AG im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion ergänzt. Die ergänzte Lösung wurde am 15. September 2026 der Führung der GZO AG vorgestellt und den Sachwaltern des Nachlassverfahrens zugestellt. Gleichzeitig hat Infracore die Gültigkeit ihres Angebots bis zum 31. Oktober 2026 verlängert. Das Grundangebot bleibt unverändert: Infracore erwirbt sämtliche Immobilien der GZO zum Preis von CHF 55 Millionen in bar, zahlbar bei Bestätigung des Nachlassvertrags und ohne jeden Finanzierungsvorbehalt. Die GZO AG bleibt uneingeschränkt Betreiberin des Spitals Wetzikon: Es werden weder Leistungsaufträge noch Bewilligungen, Arbeitsverhältnisse oder betriebliche Aktiven übertragen. Eine Kapitalzufuhr der Aktionärsgemeinden von CHF 50 Millionen wäre nicht erforderlich - die Sanierung kommt ohne zusätzliche öffentliche Mittel aus. Über den Kaufpreis hinaus sichert Infracore die Betriebsmittelliquidität der GZO nach Abschluss der Sanierung mit zwei zusätzlichen Elementen ab. Zum einen stellt Infracore einen Finanzierungs-Backstop bereit: Gelingt es nicht, bis Ende des dritten Quartals 2027 eine bankseitige Debitorenfinanzierung zu etablieren, finanziert Infracore selbst bis zu 80% des anrechenbaren Debitorenbestands der GZO. Zum anderen ist Infracore bereit, der GZO bei Bedarf einen zusätzlichen Liquiditätspuffer in Form einer kurzfristigen Finanzierung von bis zu CHF 10 Millionen zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit dem Sale-and-Leaseback und der Finanzierung des Erweiterungsbaus entsteht damit eine umfassende Finanzierungssicherheit für die GZO, die eine zusätzliche Kapitalzufuhr der Aktionärsgemeinden entbehrlich macht. Die Transaktion ist innert kürzester Frist umsetzbar. Die vollständige Vertragsdokumentation kann innert weniger Tage finalisiert und unterzeichnet werden; der Vollzug stünde einzig unter der Bedingung der Zustimmung der Gläubiger zum Nachlassvertrag. Damit kann die Transaktionssicherheit bereits vor der Gläubigerversammlung hergestellt werden, ohne deren Entscheid vorwegzunehmen. Das Angebot von Infracore ist zudem ausdrücklich mit einer Übernahme der Betriebsgesellschaft durch thurmed vereinbar. Eine Kombination der Immobilientransaktion von Infracore mit einer Beteiligung von thurmed am Spitalbetrieb könnte die Situation der Gläubiger nochmals verbessern. Infracore räumt der GZO für die Einbindung in ein grösseres Spitalnetzwerk Zeit bis Ende 2028 ein, sodass diese Frage den raschen Vollzug nicht verzögert. Wie bereits kommuniziert, finanziert Infracore zudem die etappenweise Fertigstellung des Erweiterungsbaus vollständig, sobald das Kerngeschäft der GZO stabilisiert ist; bei der GZO entsteht dafür kein Finanzierungsbedarf. Eric Frey, CEO von Infracore: «Unsere Lösung ist einfach, finanziert und innert Tagen unterschriftsreif. Sie ist mit jeder Betreiberlösung kombinierbar - einschliesslich einer Übernahme des Spitalbetriebs durch thurmed, was die Situation der Gläubiger nochmals verbessern könnte. Und der Erweiterungsbau wird fertiggestellt: Wir halten keine leeren Gebäude.»



Medienkontakt

Urs Grob, ugr@dynamicsgroup.ch, +41 79 550 48 59 Über Infracore AG

Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch .



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