Berlin (ots) -Wenige Tage vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl wünschen sich Linke und SPD eine Zusammenarbeit mit den Grünen.In der rbb24-Fernsehsendung "Wahlarena" sagte die Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp am Mittwochabend über mögliche Koalitionen: "AfD ist unser politischer Feind, deswegen natürlich mit denen nicht. CDU haben wir keine Schnittmengen. Und zum Beispiel mit Werner Graf [Grünen-Spitzenkandidat, die Redaktion] würde ich ganz gerne koalieren, weil wir haben da glaube ich die meisten Schnittmengen."Auch der Spitzenkandidat der SPD, Steffen Krach, sprach sich dafür aus, mit den Grünen zusammenzuarbeiten. "Also mit der AfD geht gar nichts, aber ehrlich gesagt heute Abend BSW auch nicht. Und von daher mit Werner Graf wäre das eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe auch in den letzten fünf Jahren in einer rot-grünen Koalition gearbeitet. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit."Der Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf zeigte sich offen: "Ich glaube, für Berlin wäre es super, eine progressive Regierung zu haben. Das wäre auch in einem Dreierbündnis mit der SPD sehr gut möglich. Und natürlich geht überhaupt nichts mit der AfD", sagte er.CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers schloss erneut eine Koalition mit Linken und AfD aus: "Ich liebe an unserer Stadt das Freiheitliche, ihr demokratisches Fundament, und deswegen werde ich auf gar keinen Fall mit Radikalen zusammenarbeiten, egal aus welcher politischen Richtung sie kommen."Die AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker sagte: "Ich würde gerne mit denen koalieren, die wirklich Berlin im Herzen tragen und nicht nur reden."Der Co-Spitzenkandidat vom BSW, Michael Lüders, erklärte: "Ich würde gerne koalieren mit Politikern, die vernunftorientiert und ergebnisorientiert Lösungen finden für die Ärmeren in dieser Stadt".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgTempo-DeskCrossmediales NewscenterTel.: 030 - 97993-70110Mail: newsroom@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6353600