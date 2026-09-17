Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Gesund, nachhaltig, biologisch: Der Trend zu bewusster Ernährung bleibt ungebrochen. Doch an der Börse enttäuschte der Sektor zuletzt. Explodierende Kosten für Rohstoffe und Logistik fressen die Margen der Erzeuger auf, während die Inflation Verbraucher zu mehr Zurückhaltung an der Kasse zwingt. Die mageren Jahre können aber auch eine Chance sein. Wer die gesamte Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Supermarktregal durchleuchtet, findet drei sehr unterschiedliche Fälle: MustGrow Biologics, Hain Celestial und Sprouts Farmers Market. Ein Vergleich des Trios zeigt, wo Analysten das größte Kurspotenzial sehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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