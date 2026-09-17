Berlin (ots) -Media OutReach Newswire - Auf der IFA 2026 präsentierte Mideas Geschäftsbereich Fabric and Floor Care seine neuesten Innovationen für Wäsche- und Bodenpflege unter dem Leitmotiv "Zoned Care, Omni Clean".Im Mittelpunkt standen die Waschmaschine Omni Trio und der Nass-Trocken-Bodenreiniger AT8 Ultra. Beide Produkte setzen bei konkreten Herausforderungen im Haushalt an - von der getrennten Wäschepflege und der Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen bis hin zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und verhedderter Haare auf dem Boden.Während der Messe stießen die Produkte bei deutschen Technologie- und Smart-Home-Medien auf Interesse und erhielten zugleich Anerkennung von Fachinstitutionen. Die präsentierten Innovationen wurden mit dem YD Best Design Award ausgezeichnet, während die Omni Trio die VDE-Zertifizierung A-10% für niedrige Geräuschentwicklung erhielt. Beides unterstreicht Mideas kontinuierliche Kompetenz in den Bereichen Industriedesign und Produktentwicklung.Zwei Produkte, eine gemeinsame Home-Care-RichtungDie Omni Trio verfolgt einen neuen Ansatz bei der getrennten Wäschepflege. Drei unabhängig voneinander arbeitende Trommeln - eine 10-kg-Haupttrommel und zwei kleinere Trommeln mit jeweils 0,5 kg Kapazität - ermöglichen es, unterschiedliche Wäscheladungen getrennt und gleichzeitig zu waschen. Alltagskleidung, Babywäsche, Socken oder Unterwäsche können so parallel gereinigt werden, ohne dass zunächst ein Waschgang beendet werden muss.Separate Wasserzuläufe und Auto-Dose-Systeme, die Foam-&-Flow-DualSpray-Technologie sowie die niedrige Geräuschentwicklung verfolgen dabei dasselbe Ziel: getrennte Wäschepflege einfacher in den Alltag zu integrieren.Beim AT8 Ultra stehen dagegen häufig wiederkehrende Aufgaben der Bodenreinigung im Vordergrund. Zu seinen Technologien gehören Easy Foam Cleaning, 60 °C heißes Wasser auf Abruf, ein mechanischer Arm zur verbesserten Wasseraufnahme, Anti-Tangle-Technologie sowie die automatische Reinigung und Trocknung der Walze. Jede dieser Funktionen setzt bei einem konkreten Problem an - von hartnäckigen Verschmutzungen und Restwasser bis hin zu Haaren, die sich um die Walze wickeln.Gemeinsam zeigen Omni Trio und AT8 Ultra, dass "Zoned Care, Omni Clean" über einzelne Produktfunktionen hinausgeht. Unterschiedliche Reinigungsaufgaben erfordern unterschiedliche Lösungen. Midea FFC nutzt seine Erfahrungen aus Wäsche- und Bodenpflege, um diese Anforderungen gezielter zu adressieren.Von europäischen Anforderungen zur globalen ProduktentwicklungDie IFA 2026 bot Midea zugleich die Möglichkeit zu beobachten, wie diese Innovationen auf die Erwartungen des europäischen Marktes treffen. Niedrige Geräuschentwicklung, Effizienz, Flexibilität und einfache Bedienung zählen hier weiterhin zu wichtigen Anforderungen an Haushaltsgeräte.Diese Erkenntnisse aus lokalen Märkten fließen auch in die globale Produktentwicklung von Midea FFC ein. Erfahrungen aus unterschiedlichen Regionen helfen dabei, Technologien weiterzuentwickeln und an verschiedene Haushalte, Alltagsabläufe und Reinigungsgewohnheiten anzupassen.Für den Home-Care-Bereich bedeutet die nächste Innovationsstufe daher nicht einfach, weitere Funktionen hinzuzufügen. Vielmehr geht es darum, Haushaltsgeräte besser auf konkrete Aufgaben auszurichten, Abläufe stärker zu automatisieren und den Aufwand für Nutzer zu reduzieren. Die Resonanz auf der IFA 2026 liefert Midea FFC dabei wichtige Impulse für die weitere Entwicklung von Home-Care-Technologien für Märkte weltweit.ÜBER MIDEA & MIDEA GROUPMidea ist ein globales Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen intelligente Haushaltsgeräte, Klimalösungen und Bodenpflege. Im Mittelpunkt stehen nutzerorientiertes Design, Energieeffizienz und nachhaltige Innovation.Pressekontakt:Zhang Yuqizhangyq40@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/6353612