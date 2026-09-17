The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2026
ISIN Name
XS1112013XXX WPP FINANCE 14/26 MTN
XS1112678XXX COCA-COLA CO. 14/26
CH0253225XXX EBN B.V. 14-26
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR. IHS 20/26
CH0564642XXX LONZA SW.FI. 20/26
XS2388910XXX BRANICKS GRP ANL 21/26
XS2049803XXX NATIONW.BLDG 19/26 MTN
XS1955024XXX COCA-COLA CO 19/26
XS2235986XXX MONDELEZ INT 20/26 REGS
US222213AXXX CEB 21/26 MTN
US78438F1049 S4 CAPITAL UNSP.ADR/50
FR001400CXXX ARVAL SERV.L 22/26 MTN
CH1206367XXX AEROP.IN.GEN 22/26
CH1293237XXX ABB 23/26
XS3148254XXX LUNA 1.5 25/32 REGS
US38151LAXXX GOLDS BK USA 26/29 FLR
LU0191819XXX UNI-GL-DEF.EU.EQ. SAEO INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2026
ISIN Name
XS1112013XXX WPP FINANCE 14/26 MTN
XS1112678XXX COCA-COLA CO. 14/26
CH0253225XXX EBN B.V. 14-26
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR. IHS 20/26
CH0564642XXX LONZA SW.FI. 20/26
XS2388910XXX BRANICKS GRP ANL 21/26
XS2049803XXX NATIONW.BLDG 19/26 MTN
XS1955024XXX COCA-COLA CO 19/26
XS2235986XXX MONDELEZ INT 20/26 REGS
US222213AXXX CEB 21/26 MTN
US78438F1049 S4 CAPITAL UNSP.ADR/50
FR001400CXXX ARVAL SERV.L 22/26 MTN
CH1206367XXX AEROP.IN.GEN 22/26
CH1293237XXX ABB 23/26
XS3148254XXX LUNA 1.5 25/32 REGS
US38151LAXXX GOLDS BK USA 26/29 FLR
LU0191819XXX UNI-GL-DEF.EU.EQ. SAEO INVESTMENT
© 2026 Xetra Newsboard