Berlin (ots) -Dr. Martin J. Krämer, CISO Advisor bei KnowBe4 kommentiert den Vorfall wie folgt:Mit ihrem Angriff auf das Netz der Berliner Landesverwaltung (https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutz/hackerangriff-auf-berlin/) hat uns die Erpressergruppe Rhysida mehr als anschaulich die starke Anfälligkeit der IT unserer öffentlichen Verwaltung für Cyberangriffe vor Augen geführt. Rund 5,8 Terabyte an Daten wurden von ihnen erbeutet, rund 1,2 Millionen Dateien über einen Link im Darknet zum Download angeboten.Darunter befinden sich, neben Verwaltungsakten und Notfallplänen, auch Daten zu den Beamten und Angestellten des Landes Berlin - möglicherweise auch zu Antragstellern der beiden Bereiche. Ihre über das Darknet zugänglichen Informationen könnten nun, sollten sie in die Hände von Cyberkriminellen gelangen, von diesen für maßgeschneiderte Social Engineering-, Phishing- und Spear Phishing-Attacken missbraucht werden.Betroffenen Personen kann nur geraten werden, so rasch wie möglich selbst aktiv zu werden. Unverzüglich sollten sie ihre privaten Passwörter für alle genutzten Online-Dienste ändern - sofern identische Nutzername-Passwort-Kombinationen dienstlich und privat genutzt werden auch solche, die zu Hause im Einsatz sind. Außerdem sollten sie, bei allen Anwendungen, bei denen dies möglich ist, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktivieren. Und schließlich sollten sie höchste Vorsicht bei unerwartet eintreffenden E-Mails, SMS oder Anrufen an den Tag legen.Staatliche Organisationen werden der Absicherung ihrer digitalen Belegschaft eine größere Priorität einräumen müssen. Sie sollten Multifaktor-Authentifizierungen einführen, Zero Trust und Least Privilege implementieren und durchsetzen. Und: die Widerstandsfähigkeit ihrer gesamten digitalen Belegschaft stärken - durch kontinuierliche praxisnahe Security Awareness- Schulungen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6353633