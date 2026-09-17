Berlin (ots) -Nova ist direkt in Pipedrive integriert. Es bereitet Vertriebsmitarbeitende auf Meetings vor, zeichnet Gespräche und transkribiert diese. Zudem erstellt Nova im Anschluss an ein Meeting direkt CRM-Updates. Dies reduziert den Admin-Aufwand und hält Kundendaten aktuell.Pipedrive (https://www.pipedrive.com/), das einfache und intelligente CRM für kleine und mittelständische Unternehmen, launcht Pipedrive Nova. Das KI-Meeting-Intelligence-Tool ist direkt in Pipedrive integriert und ab sofort allgemein verfügbar. Es bereitet Vertriebsmitarbeitende mittels protokollierter Kontextinformationen auf Meetings vor, zeichnet Calls auf und transkribiert diese umgehend und erstellt im Anschluss direkt entsprechende CRM-Updates. Nova operiert innerhalb der bestehenden Plattform; es muss kein neues, separates KI-Tool genutzt oder gemanagt werden.Snug spart mit Nova bis zu einer Stunde pro VerkaufsgesprächDas australische Immobilien-Tech-Unternehmen Snug hat Nova bereits vor der allgemeinen Markteinführung im Rahmen eines Pilotprojekts getestet. Die Software von Snug wird von mehr als 73.000 Immobilienverwaltern und 1,5 Millionen Mietern in ganz Australien genutzt. Nach Angaben des Unternehmens spart Nova dem sechsköpfigen Vertriebsteam zwischen 30 Minuten und einer Stunde pro Verkaufsgespräch."Nova spart mir bei jedem Geschäftsgespräch mindestens eine halbe bis eine Stunde an Zeitaufwand für Notizen, Transkriptionen und Folgeaktionen", betont Justin Butterworth, Gründer und CEO von Snug. "Das Tool verdreifacht mehr oder weniger die Größe und Effektivität unseres Vertriebsteams. Denn wir müssen nicht mehr die gesamte manuelle Vertriebsverwaltung, Vorbereitung und Nachbereitung selbst erledigen, sondern erhalten vor und bei jedem Gespräch eine zweite Meinung und zusätzliche Erkenntnisse."Nova im Überblick:- Produkt: Pipedrive Nova, ein in Pipedrive integriertes Tool für Meeting-Intelligence- Verfügbarkeit: Weltweit verfügbar ab dem 16. September 2026- Funktionen: Briefings vor dem Meeting, Meetingaufzeichnungen inklusive Zusammenfassungen und Transkripte, CRM-Datensynchronisierung- Besprechungsaufzeichnung: Aufzeichnung über die Desktop-App oder über den sichtbaren Notiz-Assistenten von Nova in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams- Menschliche Kontrolle: Überprüfung und Freigabe jeder vorgeschlagenen CRM-Aktualisierung, bevor diese übernommen wird- Sicherheit und Governance: Zugriffskontrollen für Administratoren sowie vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen für die Einwilligung der Teilnehmer und Benachrichtigungen- Preis: In allen Pipedrive-Tarifen ohne zusätzliche Kosten enthaltenVertriebsteams versinken in Aufgaben rund um den VerkaufLaut des CRM-Trendberichts 2026 (https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/CRM-Trends-2026-Pipedrive.pdf) von Pipedrive - basierend auf einer Umfrage unter 1.000 Vertriebs- und Marketingfachleuten - verbringen 42 Prozent der Befragten mindestens 40 Prozent ihres Arbeitstages mit Aufgaben, die nicht direkt zum Umsatz beitragen. Nur elf Prozent geben an, dass der aktive Abschluss von Deals zu ihren häufigsten wöchentlichen Tätigkeiten gehört.Die Arbeit rund um Kundengespräche erhöht diese Belastung zusätzlich: Der Pipedrive-Bericht "The hidden cost of selling (https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/Pipedrive-whitepaper_How-work-around-the-work-shapes-sales-performance.pdf)" zeigt, dass 71 Prozent der Fachkräfte sich vor jedem Call zur Vorbereitung mindestens zehn Minuten durch E-Mails, den CRM-Verlauf und frühere Interaktionen mit dem Kunden wühlen. Noch schwerer wiegt: Fast die Hälfte (47 %) gibt an, dass Follow-Ups nach Kundenterminen oder CRM-Aktualisierungen häufig mehr als 24 Stunden in Anspruch nehmen.Vertriebsmitarbeitende möchten zudem die Kontrolle über KI-generierte Aufgaben behalten. Nicht einmal ein Viertel (23 Prozent) ist damit einverstanden, wenn KI-Tools Aufgaben automatisch und ohne ihre Überprüfung erledigen würden. Für 43 Prozent ist Unterstützung beim Verfassen von E-Mails, Zusammenfassungen und Notizen, die sie vor dem Versenden oder Speichern überprüfen können, die größte Hilfe."Jeder in dieser Branche versucht, einen Autopiloten zu entwickeln. Für mich ist das allerdings der falsche Weg. Was einem Vertriebsmitarbeiter tatsächlich hilft, ist nicht mehr Automatisierung, sondern mehr Selbstvertrauen. Nova nimmt den Vertriebsmitarbeitern alle anderen Aufgaben ab, damit sie ihre Energie auf das konzentrieren können, wofür sie eigentlich bezahlt werden: den Verkauf", sagt Joe Futty, Chief Product and Technology Officer bei Pipedrive.Meeting-Intelligence, um das Beste aus jedem Vertriebsmitarbeitenden herausholenNova unterstützt Sales-Teams während und nach Kundengesprächen und bietet zusätzliche Vorbereitungshilfen, sofern CRM-Daten verfügbar sind:- Vor dem Gespräch: Nova fasst verfügbare, auf Pipedrive erfasste Kontextinformationen aus der Interaktionshistorie, E-Mails und früheren Gesprächen zusammen. So erhalten Vertriebsmitarbeitende den aktuellen Stand und eine Übersicht der nächsten Schritte, ohne E-Mails und CRM-Einträge durchsuchen zu müssen.- Während des Termins: Nova zeichnet das Gespräch auf, sodass sich Vertriebsmitarbeiter auf den Kunden konzentrieren können, anstatt detaillierte Notizen zu machen. Vertriebsmitarbeiter können die Aufzeichnung über die Desktop-App vornehmen oder den sichtbaren Notiz-Assistenten von Nova in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams nutzen. Nova gibt den Nutzern die Kontrolle über Einwilligungen und Benachrichtigungen für die Teilnehmer des Termins.- Nach dem Meeting: Nova erstellt ein Transkript und eine Zusammenfassung, hebt die nächsten Schritte hervor und schlägt CRM-Aktualisierungen vor, wie z. B. die Deal-Phase, der Deal-Wert und das voraussichtliche Abschlussdatum. Vertriebsmitarbeitende prüfen, bearbeiten und genehmigen die vorgeschlagenen Änderungen und tragen so dazu bei, dass die Pipeline-Daten korrekt bleiben, ohne dass manuelle Eingaben oder nachträgliche Nachbearbeitungen erforderlich sind.Pipedrive Nova ist ab dem 16. September 2026 weltweit allgemein verfügbar und ohne zusätzliche Kosten in allen Pipedrive-Tarifen enthalten.Weitere Informationen zu Pipedrive Nova unter: https://pipedrive.com/features/novaÜber Pipedrive: Pipedrive wurde 2010 in Estland gegründet und ist eine einfach zu bedienende, intelligente CRM-Plattform für wachsende Vertriebsteams in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Plattform bietet vollständige Transparenz über Vertriebspipelines, automatisiert manuelle Prozesse und unterstützt Teams dabei, schneller und effizienter zu arbeiten. Mehr als 105.000 Unternehmen in über 180 Ländern nutzen Pipedrive. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und wird mehrheitlich von Vista Equity Partners sowie weiteren internationalen Technologieinvestoren unterstützt. Weitere Informationen unter http://www.pipedrive.com.Pressekontakt:Vanessa KarlOpeners GmbHpipedrive@opnrs.comOriginal-Content von: Pipedrive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183425/6353630