Berlin (ots) -Govee (https://eu.govee.com/de-de/collections/all-products?srsltid=AfmBOoqdYkQFCDfJWV4CMqPdB8MyWz8dqlEGfC6TUJ4EhgRosWl8OFIj), ein weltweit führender Anbieter smarter Beleuchtung, baut seine Präsenz im deutschen Einzelhandel weiter aus und rückt smarte Beleuchtung damit stärker in den Kontext von Wohnen und Lifestyle. Die Produkte sind mittlerweile bundesweit in fast 600 Filialen erhältlich. Die Expansion stellt einen wichtigen Schritt dar, um Govees Portfolio an smarten Beleuchtungslösungen für deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher sichtbarer und leichter zugänglich zu machen.Das erweiterte Vertriebsnetz umfasst die bundesweite Verfügbarkeit in allen deutschen MediaMarkt-Filialen sowie eine zunehmende Präsenz in den Filialen von Hornbach, Bauhaus und OBI. Der diversifizierte Vertriebsmix spiegelt Govees stärkere Integration in die deutsche Handelslandschaft für Wohnen und Smart Living wider.Der Schwerpunkt des Rollouts liegt auf Govees Portfolio an smarten Beleuchtungslösungen für Innenräume, das Heimkino und den Außenbereich. Dazu gehören unter anderem die Govee Uplighter Floor Lamp, die Govee Table Lamp, das Govee Strip Light und das Govee TV Backlight. Zusammen mit einer größeren Auswahl an smarten Beleuchtungslösungen ist das Portfolio darauf ausgelegt, unterschiedliche Momente und Bereiche im gesamten Zuhause zu unterstützen - von stimmungsvoller und dekorativer Beleuchtung bis hin zu Entertainment und alltäglicher Nutzung.Vom 14. September bis zum 11. Oktober 2026 präsentiert Govee im MediaMarkt Berlin-Neukölln eine eigene Erlebnisfläche rund um die Govee Uplighter Floor Lamp. Die Präsentation im Markt ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Lichteffekte, die Wirkung im Raum und das Design des Produkts unmittelbar zu erleben. So wird auf besonders eindrucksvolle Weise veranschaulicht, wie smarte Beleuchtung die Atmosphäre eines Wohnraums prägen kann.Aufbauend auf seiner bestehenden Präsenz im Einzelhandel wird Govee die Zusammenarbeit mit seinen bisherigen Handelspartnern fortsetzen, um die Produktverfügbarkeit auszubauen und ein breiteres Sortiment an smarten Beleuchtungslösungen in seinem stationären Vertriebsnetz anzubieten.Über GoveeGovee revolutioniert seit 2017 mit innovativen, stimmungsvollen Beleuchtungslösungen das Smart-Living-Erlebnis. Ob Wohnräume, Gaming-Setups oder Außenbereiche - die Smart-Home-Technologie von Govee ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional. Sie verwandelt kleine Alltagsmomente in individuellere, hellere und inspirierendere Beleuchtungserlebnisse. Govee folgt der Idee "Life is Colorful" und verschiebt durch die Verbindung von Design und Funktionalität die Grenzen dessen, was Beleuchtung leisten kann. Weitere Informationen zu Govee finden Sie unter govee.com.Pressekontakt:Burson GmbHAnnika Dörnteannika.doernte@bursonglobal.com+49 152 34324369Original-Content von: Govee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/6353629