Redwood City, Kalifornien (ots) -Im vergangenen Monat verzeichneten Unternehmen den Analysen von Check Point Research zufolge weltweit durchschnittlich 2422 Cyber-Angriffe pro Woche. Dies entspricht einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vormonat und von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort: Seit Mai ist die globale Angriffszahl von 2055 auf 2422 pro Woche gestiegen. Die Sicherheitsforscher schließen daraus, dass diese Entwicklung kein saisonaler Anstieg, sondern ein anhaltender Trend ist.Im DACH-Raum zeigte sich im August ein deutlicher Anstieg der Angriffszahlen: In Deutschland stiegen die Attacken um 53 Prozent auf 1834 pro Woche, was den stärksten prozentuale Zuwachs im deutschsprachigen Raum darstellt. Österreich verzeichnete mit 2468 Angriffen ein Plus von 41 Prozent, die Schweiz kam auf 1515 Angriffe und ein Plus von 36 Prozent.Patrick Fetter, Lead Sales Engineer & Cyber Security Evangelist bei Check Point, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Die Daten vom August zeigen, dass sich Cyberrisiken gleichzeitig an mehreren Fronten ausweiten. Angesichts zunehmender Angriffe, immer schnellerer Ransomware, Phishing als häufigstem Einfallstor und GenAI als neuer Gefahr für die Datensicherheit können sich Sicherheitsteams nicht mehr auf fragmentierte Abwehrmaßnahmen verlassen. Sie benötigen präventiven Schutz, der Transparenz, Kontrolle und Automatisierung über Netzwerk, Cloud, Endgeräte, E-Mail und KI-Nutzung hinweg vereint. So können sie Bedrohungen stoppen, bevor sie den Betrieb stören oder sensible Informationen offenlegen."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6353640