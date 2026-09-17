Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman warnt, Anthropics Claude könnte aufgrund seines Trainings langfristig schwerer kontrollierbar werden. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil Microsoft Claude selbst in seine Copilot-Produkte integriert. Hinter der Kritik stehen reale Sicherheitsfragen - aber auch ein wachsender Wettbewerber, der Microsoft inzwischen direkt in dessen lukrativstem Geschäft angreift. Claude ist nicht plötzlich außer Kontrolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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