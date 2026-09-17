Bei SAP läuft die Erholung weiter, auch wenn der Kurs zuletzt etwas ins Stocken geraten ist. Nach dem Anstieg vom Tief bei 127,50 € steht die Aktie inzwischen wieder bei rund 186 € und damit direkt unter den Hochs der vergangenen Wochen. Gleichzeitig bekommt die Software-Story durch die neue KI-Debatte wieder etwas mehr Aufmerksamkeit. Die Käufer sind nach dem Rücksetzer wieder da SAP war Anfang September bereits bis auf rund 192 € gelaufen, bevor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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