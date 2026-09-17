DJ EUREX/Bund-Future gibt nach Fed-Entscheid leicht nach

DOW JONES--Relativ unbewegt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagvormittag trotz einer positiv aufgenommenen Zinserhöhung der US-Notenbank. "Der Bund arbeitet seit Tagen an einer Bodenbildung um 120,40 Prozent", sagt ein Händler. Daher sei ein positiver Ausgang des US-Zinsentscheids bereits vorausgesetzt worden. Dennoch dürfte es in den kommenden Tagen nun aufwärts gehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 9 Ticks auf 120,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,57 Prozent und das Tagestief bei 120,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 50.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 4 Ticks auf 101,68 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 112,24 Prozent.

DJG/mod/gos

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September 17, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

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