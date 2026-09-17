Berlin (ots) -- Neues Tool "Eigene Website": Kleine Unternehmen erstellen und verwalten ihre professionelle Website selbst - ganz ohne Programmierkenntnisse- Domain, Hosting und drei geschäftliche E-Mail-Postfächer inklusive- Ab sofort für bestehende und neue Tide-Mitglieder in Deutschland verfügbar, in den ersten zwölf Monaten kostenlosTide, die Businessmanagement-Plattform für Geschäftskunden, erweitert sein Angebot um "Eigene Website" - ein neues Tool, das Selbstständigen und kleinen Unternehmen ermöglicht, mit wenigen Klicks eine professionelle Website zu erstellen und zu verwalten. Domain und Hosting sowie drei geschäftliche E-Mail-Postfächer sind integriert. Das Tool ist die jüngste Erweiterung der Businessmanagement-Plattform, über die kleine Unternehmen Finanzen und Verwaltung an einem Ort erledigen.Für viele Kleinunternehmen klingt der Aufbau einer Website zunächst nach zusätzlichem Projektaufwand: technische Anforderungen verstehen, Inhalte erstellen, Design auswählen, Domain und Hosting organisieren. Genau hier setzt "Eigene Website" an: Über einen intuitiven Editor erstellen Nutzer ihre Website in wenigen Schritten, passen Inhalte an und verwalten die Seite eigenständig. Programmierkenntnisse oder technisches Vorwissen sind nicht erforderlich, denn Editor, Domain und Hosting laufen in einem Tool zusammen.Zum Angebot gehören:- Website-Editor: Inhalte und Gestaltung direkt im Tool erstellen und bearbeiten- Eigene Domain: personalisierte Webadresse für einen professionellen Online-Auftritt- Hosting: Website und Hosting aus einer Lösung- Drei geschäftliche E-Mail-Postfächer: professionelle Kommunikation unter der eigenen Domain"Gerade kleine Unternehmen wägen im Alltag ständig ab, was erledigt werden muss, damit das Geschäft läuft - und wie viel Zeit das kostet", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide. Wie knapp diese Zeit ist, zeigt eine Civey-Umfrage im Auftrag von Tide (http://ots.de/uLat1E) aus dem März 2026: Mehr als vier von zehn Selbstständigen und Kleinunternehmen in Deutschland wenden mindestens sechs Stunden pro Woche für Finanzverwaltung auf. "Deshalb denken wir Banking, Finanzierung und Administration zusammen und erweitern unsere Businessmanagement-Plattform um einen integrierten Website-Builder, der weder technisches Wissen erfordert noch viel Zeit kostet," so Fromme-Schoen.Zwischen Empfehlung und AnfrageDie meisten kleinen Unternehmen sind heute online präsent, ob auf LinkedIn, Instagram oder bei Google. Wer einen Handwerksbetrieb empfohlen bekommt, prüft dennoch intuitiv, ob Empfehlung und eigene Erwartung zusammenpassen. Die eigene Website bietet dafür einen zentralen Anlaufpunkt: Hier finden Interessenten die wichtigsten Informationen gebündelt und strukturiert an einem Ort - von Leistungen und Referenzen bis hin zu Preisen und Rahmenbedingungen. So erkennen Interessenten schnell, ob das Leistungsangebot zum eigenen Vorhaben passt und ob die gezeigten Arbeiten ihren Qualitätsansprüchen entsprechen. Diese Eindrücke bestätigen oder korrigieren - bewusst oder unbewusst - ihre Erwartungen an Angebot und Leistung.Social Media zeigt Ausschnitte, die Website das GanzeManche Unternehmerinnen und Unternehmer verzichten dennoch bewusst auf eine eigene Website - ihr Geschäft läuft erfolgreich über Social-Media-Kanäle. Doch dort zeigt sich ein Unternehmen meist nur in einzelnen Ausschnitten: Der Feed bestimmt, was Interessenten sehen, und die Inhalte erscheinen nach den Regeln der jeweiligen Plattform. Eine eigene Website schafft dagegen einen Ort, den das Unternehmen selbst gestaltet und strukturiert. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Interessenten Anbieter vergleichen: Wer mehrere Leistungen gegenübergestellt, Referenzen anschauen oder Preise und Rahmenbedingungen prüfen möchte, findet diese Informationen auf einer Website schneller und strukturierter."Eigene Website" ist ab sofort für bestehende und neue Tide-Mitglieder in Deutschland verfügbar und in den ersten zwölf Monaten kostenlos.Über die UmfrageCivey hat im Auftrag von Tide vom 17. bis 31. März 2026 eine Online-Umfrage unter 1.000 Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten sowie Selbstständigen in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 6,4 Prozentpunkten: http://ots.de/uLat1EÜber TideSeit dem Marktstart im Jahr 2017 hat sich Tide zur führenden Businessmanagement-Plattform in Großbritannien entwickelt. Tide unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Zeit und Kosten im Geschäftsalltag zu sparen - mit Geschäftskonten sowie einer Vielzahl digitaler Lösungen rund um Banking und Unternehmensverwaltung. Dazu zählen unter anderem Rechnungsstellung, Buchhaltung und weitere praktische Services wie die Erstellung von Webseiten. In Großbritannien betreut Tide rund 900.000 Geschäftskunden und erreicht damit einen Marktanteil von etwa 15 Prozent. In Indien zählt das Unternehmen ebenfalls mehr als 1.100.000 Kunden. In Deutschland ist Tide seit Mai 2024 aktiv, in Frankreich seit September 2025. Tide wurde bereits dreimal in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet.Zu den Investoren zählen unter anderem Anthemis, The Apax Digital Funds, Augmentum Fintech, Creandum, Salica Investments, Latitude, LocalGlobe, die SBI Group, Speedinvest und TPG. Weltweit beschäftigt Tide mehr als 3.100 Mitarbeitende. Langfristig verfolgt Tide das Ziel, die führende Businessmanagement-Plattform weltweit zu werden.Pressekontakt:Karolina Kowalikpress@tide.coOriginal-Content von: Tide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174817/6353667