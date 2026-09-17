Berlin (ots) -Das Bundesdigitalministerium hat Erwartungen gedämpft, es könne einfache Lösungen bei Gefahren durch Künstliche Intelligenz geben.Im rbb24 Inforadio sagte Thomas Jarzombek, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesdigitalministerium (CDU), es gebe nicht die eine und einfache Lösung: "Sollte es in den USA eine Super-Intelligenz geben, die das ganze Internet übernimmt, wie schon gewarnt wurde, dann wird sicherlich kein europäisches Gesetz das tatsächlich irgendwie ändern können oder diese Super-Intelligenz abhalten."Bundesdigitalminister Carsten Wildberger (CDU) habe sich aber sehr dafür eingesetzt, dass es eine internationale Überwachung und Regulierung gegen die großen Bedrohungsfragen gebe: "Und gerade gestern haben wir gemeinsam mit Kanada jeweils 100 Millionen Euro in das Unternehmen Law Zero investiert, das eine Art KI schafft, die die anderen KIs überwachen soll und die Werte und Moral hat und darüber wacht, dass Regeln eingehalten werden."Dies sei ein konkreter deutscher Beitrag gegen die Bedrohung durch KI, betonte Jarzombek.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6353665