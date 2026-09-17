Eine Analyse von 1.000 Lebens- und Rentenversicherungsverträgen zeigt ein widersprüchliches Bild: Bei mehr als acht von zehn untersuchten Verträgen übersteigt die Auszahlung die eingezahlten Beiträge. Kommen Laufzeit und Zahlungsströme hinzu, liegt die durchschnittliche jährliche Rendite aber leicht im Minus. Wie haben sich Lebens- und Rentenversicherungen über ihre tatsächliche Laufzeit wirtschaftlich entwickelt? Dieser Frage geht eine Studie der SNOW Analytics GmbH mit Sitz in Heidelberg nach. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact