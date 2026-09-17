DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Notenbank hebt Zinsen zum ersten Mal seit drei Jahren an

Die US-Notenbank hat zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen angehoben. Dies ist eine scharfe Kehrtwende, mit der sie beginnt, die im vergangenen Jahr vorgenommenen Zinssenkungen zurückzunehmen. Zudem untergräbt dies implizit die Behauptung des Weißen Hauses, dass die Inflation kein Grund zur Sorge sei. Mit der einstimmig beschlossenen Erhöhung wird die Spanne des Leitzinses um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 bis 4 Prozent angehoben. Die große Mehrheit der Vertreter sah in den nach ihrer Sitzung veröffentlichten Zinsprognosen eine weitere Anhebung in diesem Jahr. "Die heutige geldpolitische Maßnahme wird eine rechtzeitigere Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel des Ausschusses unterstützen", teilte der Offenmarktausschuss FOMC mit. Er verwies auf die erhöhte Unsicherheit, die teilweise auf die Geopolitik zurückzuführen sei. Zudem ließ er frühere Formulierungen weg, die die erhöhte Inflation teilweise auf Angebotsschocks zurückgeführt hatten.

Trump macht Fed-Board statt Warsh für Zinserhöhung verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat Fed-Chairman Kevin Warsh bezüglich der Zinserhöhung am Mittwoch von Kritik verschont und stattdessen das von ihm als "feindselig" und "politisch" bezeichnete Fed-Board verantwortlich gemacht. "Ich verlasse mich auf Kevin, aber er hat ein sehr schwieriges Board", sagte Trump am Mittwochabend vor Journalisten. Bemerkenswerterweise stimmte Warsh gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern des Offenmarktausschusses (FOMC) für die Zinserhöhung. Auf einer Pressekonferenz betonte Warsh wiederholt, dass die Anhebung erforderlich gewesen sei, um die über dem Zielwert liegende Inflation einzudämmen.

Trump: Kanadas EU-Assoziation könnte "feindseliger Akt" sein

Die Aufnahme Kanadas als assoziiertes Mitglied der Europäischen Union könnte nach Aussage von US-Präsident Donald Trump ein "feindseliger Akt" sein. Er drohte europäischen Ländern mit zusätzlichen Zöllen. Der Präsident bezeichnete den Vorschlag als "lächerlich" und charakterisierte Kanada als "furchtbaren Handelspartner". Die Äußerungen folgten auf Aussagen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass sie daran arbeiten wolle, Kanada zum ersten assoziierten Mitglied des Blocks zu machen.

Bank of Canada signalisiert laut Protokoll Zinserhöhungsbedarf

Führende Währungshüter der Bank of Canada seien sich einig gewesen, dass sich die Inflationsrisiken verschärft hätten. Zinserhöhungen könnten erforderlich werden, sollte es Anzeichen für ein Übergreifen höherer Kraftstoffkosten auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen geben. Dies geht aus dem Protokoll der jüngsten geldpolitischen Beratungen der Zentralbank hervor. Die Bank of Canada hatte ihren Leitzins am 2. September unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Gouverneur Tiff Macklem schlug jedoch einen alarmierten Ton bezüglich der Aufwärtsrisiken für die Inflation an. Diese ergeben sich aus dem langwierigen Krieg zwischen den USA und dem Iran, der den Öltankerverkehr durch die Straße von Hormus eingeschränkt hat und keine Anzeichen für ein baldiges Ende zeigt.

Handelsgespräche zwischen USA und Mexiko um eine Woche verschoben

Die nächste Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und Mexiko findet nun am 28. und 29. September in Washington statt, nachdem die Treffen um eine Woche verschoben wurden. Dies sagten mit den Plänen vertraute Personen. Die Gespräche waren ursprünglich für die Woche des 21. September angesetzt. Es war nicht sofort klar, warum die Verhandlungen verschoben wurden, aber der chinesische Staatschef Xi Jinping wird in dieser Woche ebenfalls in Washington erwartet, was die Terminplanung für hochrangige Vertreter erschweren könnte. Das Weiße Haus, die mexikanische Regierung und das Büro des US-Handelsbeauftragten reagierten nicht sofort auf Anfragen für eine Stellungnahme.

Singapurs Exporte wachsen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Singapurs Nicht-Öl-Exporte im Inland sind im August so stark gewachsen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Grund dafür ist die robuste Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI), die sich bis in die zweite Jahreshälfte fortsetzte. Die Nicht-Öl-Exporte des südostasiatischen Handelszentrums stiegen im August um 46,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Enterprise Singapore am Donnerstag mitteilte. Dies übertraf den revidierten Anstieg von 24,1 Prozent im Juli und lag über der in einer Umfrage des Wall Street Journal prognostizierten Wachstumsrate von 35,0 Prozent. Die Elektronikexporte, ein wichtiger Motor des Handelswachstums in Singapur, stiegen um 131,8 Prozent und beschleunigten sich damit gegenüber dem Anstieg von 112 Prozent im Juli.

Neuseelands Wirtschaft im 2. Quartal stärker als erwartet

Die neuseeländische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsen. Die Konjunktur erwies sich trotz der anhaltenden globalen Schocks und steigender Energiekosten als widerstandsfähig. Das neuseeländische Bruttoinlandsprodukt stieg im Quartal um 0,2 Prozent, nach einem Wachstum von 0,9 Prozent im ersten Quartal, wie Stats NZ am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,1 Prozent in diesem Quartal erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 2,6 Prozent.

Hohe Treibstoffpreise veranlassen Airlines zu Flugstreichungen

Fluggesellschaften streichen angesichts steigender Treibstoffpreise verlustbringende Flüge, um ihre Preissetzungsmacht zu schützen, wie Führungskräfte am Mittwoch sagten. Der Finanzvorstand von United Airlines, Mike Leskinen, sagte, dass United im Dezember einige Flüge streichen werde und auch im nächsten Jahr Flüge streichen könnte, falls die Treibstoffpreise hoch blieben. "Wir fliegen nicht, um den Marktanteil zu maximieren. Wir fliegen, um die Rentabilität und die Generierung von freiem Cashflow zu maximieren. Also werden wir diese Anpassungen vornehmen", sagte er am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz.

IWF: Politische Puffer in Asien schwinden angesichts anhaltender Schocks

Die asiatischen Volkswirtschaften haben die Folgen des Iran-Krieges recht gut überstanden, was einem enormen Ausgleich durch den Boom der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken ist. Ihrer Anpassungsfähigkeit seien jedoch Grenzen gesetzt, so ein hochrangiger Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF). Nach einer Reihe von Krisen, von Covid bis hin zu militärischen Konflikten, würden die politischen Puffer dünner, sagte Krishna Srinivasan, Leiter der Asien-Pazifik-Abteilung des IWF. Ohne diese Puffer könnten die Regierungen schlecht darauf vorbereitet sein, künftige Krisen zu bewältigen und mit dem Druck durch höhere Zinsen umzugehen.

EZB/Nagel warnt vor "wirtschaftlichem Totalschaden" durch rechte Parteien

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat davor gewarnt, dass Wahlsiege rechter Parteien in Deutschland wirtschaftlichen Schäden verursachen könnten. Bei einer Veranstaltung in Paris sagte er: "Was ich von der einen oder anderen rechten Partei höre, das grenzt schon an wirtschaftlichen Totalschaden ... es sorgt mich sehr, was dort passiert". Das gehe über das Wahlergebnis in einem Bundesland in Deutschland hinaus, "es geht am Ende auch hier um Europa", sagte Nagel, ohne die AfD namentlich zu nennen. Er fügte hinzu: "Was Europa im Kern doch ist, das ist ein Friedensprojekt."

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins SELIC auf 13,75% von 14,0%

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September 17, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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