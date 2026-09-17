Mainz (ots) -Das Bundesverfassungsgericht feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Am 28. September 1951 wurde das wichtigste Gericht Deutschlands mit einem Festakt im Karlsruher Schauspielhaus feierlich eröffnet und exakt 75 Jahre später wird der Jubiläumsfestakt in der Karlsruher Stadthalle ausgerichtet - zu sehen in einem "ZDF spezial" am Montag, 28. September 2026, ab 10.45 Uhr. In der 75-jährigen Geschichte des Bundesverfassungsgerichts musste Karlsruhe oft extreme Entscheidungen treffen - mit gesellschaftlicher Sprengkraft und massiven Konsequenzen. Das zeigt die Doku "Letzte Instanz - Urteile über Leben und Tod", die ab Freitag, 18. September 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Dienstag, 29. September 2026, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist.Immer wieder stand und steht das Bundesverfassungsgericht vor der Entscheidung: Leben schützen, ja! Aber um welchen Preis? Es klingt so einfach und klar: Die Menschenwürde ist unantastbar, und Leben ist das höchste Gut. Aber was, wenn Leben gegen Leben steht oder gegen Selbstbestimmung und Freiheit? In Karlsruhe beginnt dann der Kampf der Argumente. Und für die Richterinnen und Richter auch ein innerer Kampf um ethische und moralische Grundsätze. Sie nämlich haben das letzte Wort.Blick ins Jahr 1977Der Film "Letzte Instanz - Urteile über Leben und Tod"richtet den Blick in das Jahr 1977, als Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer Geisel der RAF war. Die Doku von Peter Dörfler rekonstruiert den Eilantrag der Familie des Entführungsopfers, die Nachtverhandlung in Karlsruhe und das Ringen um die Verantwortung des Staates für jedes einzelne Leben seiner Bürger. Hanns-Eberhard Schleyer, der Sohn des Entführten, führt als Zeitzeuge zurück in einen historischen Ausnahmezustand: das Hoffen und Bangen der Familie zu Hause und das juristische Duell mit der Bundesregierung vor Gericht unter dem Zeitdruck eines Ultimatums der Entführer. Und die Situation spitzte sich noch weiter zu: Während die Rote Armee Fraktion Schleyer gefangen hielt, gerieten auch Menschen an Bord der Lufthansa-Maschine "Landshut" in die Gewalt von Terroristen. Es war die wohl dramatischste Nacht in der Geschichte des Verfassungsgerichts."ZDF spezial" zu 75 Jahre BundesverfassungsgerichtDeutschland feiert das Jubiläum seines fünften Verfassungsorgans mit einem Festakt. Dazu kommen am Montag, 28. September 2026, in der Stadthalle Karlsruhe rund 1000 Gäste aus Politik und Gesellschaft zusammen. An ihrer Spitze: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der eine Festrede halten wird. Das ZDF überträgt den Festakt ab 10.45 Uhr live. Es moderiert ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke, die unter anderem mit Andreas Voßkuhle, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, über die Bedeutung des Gerichts in politisch aufgewühlten Zeiten spricht.KontaktBei Fragen zum "ZDF spezial: 75 Jahre Bundesverfassungsgericht" und zur Doku "Letzte Instanz - Urteile über Leben und Tod" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/bundesverfassungsgericht) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDFheute-Beiträge zum Bundesverfassungsgericht (https://www.zdfheute.de/thema/bundesverfassungsgericht-196.html)- "ZDF spezial" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/zdfspezial-128)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Letzte Instanz - Urteile über Leben und Tod" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/letzte-instanz-urteile-ueber-leben-und-tod) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6353686