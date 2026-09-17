Berlin (ots) -Narwal, globaler Experte für KI-gestützte Reinigung und Pionier im Bereich der Wischrobotik, blickt auf seine Präsenz auf der IFA 2026 in Berlin zurück. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens präsentierte das Unternehmen seine neuesten Innovationen und gab einen Ausblick auf die Zukunft der intelligenten Haushaltsreinigung.Im Mittelpunkt der IFA-Präsenz von Narwal stand ein exklusives Markenevent in Berlin, zu dem rund 100 Journalisten, Geschäftspartner und weitere Partner aus wichtigen internationalen Märkten zusammenkamen. Gleichzeitig war es der erste öffentliche Auftritt von Junbin Zhang, Gründer und CEO von Narwal, in Europa. Er traf unter anderem auf Journalisten von Connect aus Deutschland, Vacuum Wars aus den USA, Clubic aus Frankreich und DDay aus Italien.Statt den Fokus ausschließlich auf Produkte zu legen, bot das Event einen Einblick in die Entwicklung von Narwal während des vergangenen Jahrzehnts: Innovation beginnt damit, die realen Probleme des Alltags zu verstehen und Technologie gezielt einzusetzen, um diese sinnvoll zu lösen."Seit zehn Jahren verfolgt Narwal eine einfache Überzeugung: Technologie sollte dem Leben dienen", sagt Junbin Zhang, Gründer und CEO von Narwal. "Wir lassen uns von den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und den Gegebenheiten ihrer Zuhause inspirieren und entwickeln unsere Technologien kontinuierlich weiter, um die tägliche Reinigung intelligenter, müheloser und sinnvoller zu gestalten."10 Jahre Innovation: Inspired by LifeNarwal wurde 2016 mit dem Anspruch gegründet, einen der repetitivsten Bereiche der Haushaltsreinigung neu zu denken. Dieser Weg führte 2019 zur Einführung des ersten selbstreinigenden Wischroboters des Unternehmens und begründete eine Produktphilosophie, die Narwal bis heute prägt.In den vergangenen zehn Jahren entwickelte Narwal Technologien wie die intelligente Schmutzerkennung, Anti-Tangle-Systeme, fortschrittliche Navigation und Echtzeit-Wischtechnologien. Gleichzeitig baute das Unternehmen seine Präsenz auf mehr als 6 Millionen Haushalte in über 30 Ländern und Regionen aus und verfügt heute über mehr als 700 F&E-Ingenieure.Auf der IFA 2026 bildete diese Entwicklung die Grundlage für Narwals Vision der nächsten Generation von Haushaltsrobotik. Für das Unternehmen geht es bei der Zukunft nicht allein darum, immer mehr Funktionen hinzuzufügen oder Maschinen leistungsfähiger zu machen. Entscheidend ist vielmehr, Systeme zu entwickeln, die ihre Umgebung besser verstehen und sich an die jeweiligen Gegebenheiten im Zuhause anpassen können.Inspired by Life. Innovating for Life.Von der Wischrobotik zur KI-gestützten ReinigungBeim Berliner Showcase präsentierte Narwal seine neueste Generation KI-gestützter Reinigungstechnologien und zeigte, wie sich die Roboter über reine Navigation und Hindernisvermeidung hinaus zu Systemen entwickeln, die ihre häusliche Umgebung zunehmend kontextbezogen verstehen können.Technologien wie das NarMind Pro Autonomous System 2.0 ermöglichen es den Robotern, Objekte zu erkennen und auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Damit schaffen sie die Grundlage für ein adaptiveres Reinigungserlebnis.Gleichzeitig bleibt das Wischen ein zentraler Bestandteil der Technologie von Narwal. Die neueste Generation des FlowWash Mopping Systems, die in den Produktfamilien Flow und Freo zum Einsatz kommt, steht für den kontinuierlichen Fokus des Unternehmens auf die technischen Herausforderungen einer effektiven und autonomen Bodenreinigung.Das erweiterte Produktportfolio umfasste zudem den V50 Cube sowie einen Ausblick auf kommende Lösungen für die Nass- und Trockenreinigung. Gemeinsam verdeutlicht die Produktpalette die Entwicklung von Narwal vom Pionier der Wischrobotik hin zu einem umfassenderen KI-gestützten Reinigungsexperten.Eine globale PräsentationNarwals IFA-Präsenz ging über das exklusive Markenevent hinaus. Bei ShowStoppers Berlin präsentierte das Unternehmen seine neuesten Innovationen einem internationalen Publikum aus Technologie- und Verbrauchermedien.Im Mittelpunkt stand der Narwal Flow 2, das Flaggschiff des Unternehmens für intelligente Bodenpflege. Er kombiniert fortschrittliche Wischtechnologie, Automatisierung, Reinigungsleistung und durchdachtes Design. Bereits im August wurde die neue weiße Farbvariante des Flow 2 von Robb Report ausgezeichnet. Die entsprechende Auszeichnung wurde in Las Vegas überreicht. Auch in Berlin stieß der Flow 2 auf großes Interesse und wurde von den Gadgety Awards als Best of ShowStoppers ausgezeichnet.Die Anerkennung für den Flow 2 ging über ShowStoppers hinaus. Das Produkt erhielt außerdem den Netzwelt Innovation Award IFA 2026 und wurde von Reviewed als Best of IFA 2026 ausgezeichnet. Auch die neue Freo Produktfamilie und der V50 Cube wurden von Android Headlines gewürdigt und jeweils als Best of IFA 2026 ausgezeichnet. Der V50 Cube erhielt darüber hinaus Aufmerksamkeit von PCWelt. Die verschiedenen Auszeichnungen unterstreichen die Bandbreite der Produkte, die Narwal in Berlin präsentierte, sowie die unterschiedlichen Anforderungen, für die sie entwickelt wurden.Das nächste Jahrzehnt beginnt mit dem echten LebenFür Narwal war die IFA 2026 sowohl eine Feier des vergangenen Jahrzehnts als auch der Beginn eines neuen Kapitels. Vom ersten selbstreinigenden Wischroboter bis hin zu zunehmend intelligenten Systemen, die ihre Umgebung verstehen und sich an das Zuhause anpassen können, ist die Entwicklung von Narwal von einem Grundsatz geprägt: Technologie sollte dem Leben dienen.Mit der Weiterentwicklung der Haushaltsrobotik sieht Narwal die Chance, über immer leistungsfähigere Reinigungsgeräte hinauszugehen und Systeme zu entwickeln, die über ein umfassenderes räumliches Verständnis und ein tieferes Verständnis für die Umgebung verfügen, in der Menschen leben. Dafür bleibt es entscheidend, die Nähe zu echten Menschen und echten Haushalten zu bewahren.In Europa wird Narwal seine Präsenz in der Region durch weitere verbraucherorientierte Aktivitäten in Süd- und Westeuropa stärken und schrittweise zusätzliche Märkte erschließen, darunter Polen, Ungarn, Tschechien und weitere europäische Märkte. Gleichzeitig will das Unternehmen sein Verständnis für lokale Verbraucher und ihre individuellen Bedürfnisse weiter vertiefen.Die Ambition für das nächste Jahrzehnt bleibt einfach: echte Menschen, echte Zuhause, echte Probleme, die es zu lösen lohnt.Über NarwalNarwal ist ein globaler Experte für KI-gestützte Reinigung und Pionier im Bereich der Wischrobotik. Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte, die den Alltag einfacher machen. Narwal wurde 2016 gegründet und erreicht inzwischen mehr als 6 Millionen Haushalte in über 30 Ländern und Regionen.Mit mehr als 700 F&E-Ingenieuren und insgesamt über 1.500 angemeldeten Patenten entwickelt Narwal intelligente Reinigungstechnologien für robotische und kabellose Bodenpflege. Dazu gehören unter anderem der selbstreinigende Wischroboter, AI-powered DirtSense, das DualFlow Tangle-Free System und das FlowWash Mopping System.Die Produkte und Technologien von Narwal wurden von führenden internationalen Medien und Organisationen ausgezeichnet und gewürdigt, darunter TIME, CES, die Edison Awards und Robb Report.Inspired by Life. Innovating for Life.Pressekontakt:Yang Songyang.song@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6353682