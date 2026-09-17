Vancouver (Kanada), den 16. September 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass Alex Holmes, Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats, vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass Herr Holmes in den kommenden Monaten wieder zurückkehren wird.

In Absprache mit Herrn Holmes hat der Verwaltungsrat Anthony Tse, den Verwaltungsratsvorsitzenden von Nano One, damit beauftragt, die Aufgaben des Chief Executive Officer vorübergehend zu übernehmen. Herr Tse wird gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Geschäftsbetrieb überwachen und die Strategie des Unternehmens weiter umsetzen.

"Nano One verfügt über ein starkes und gut zusammenarbeitendes Managementteam, das sich auf die Verwirklichung der Unternehmensziele konzentriert. Anthony bringt bewährte Führungsqualitäten und eine erfolgreiche Unternehmenskarriere, fundierte Branchenerfahrung sowie umfassende Kenntnisse über Nano One mit, was während der Abwesenheit von Alex für eine stabile Führung sorgen wird", sagte Lisa Skakun, Board Director und Vorsitzende des Ausschusses für Personal, Vergütung und Unternehmensführung. "Im Namen des Vorstands sind wir zuversichtlich, dass das Team die Strategie des Unternehmens weiter vorantreiben wird, und freuen uns auf die Rückkehr von Alex. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung."

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten.

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Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

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Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die voraussichtliche Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit von Herrn Holmes und der Zeitpunkt seiner erwarteten Rückkehr sowie die Fähigkeit des Vorstands und des Managementteams, die Ziele und die Strategie des Unternehmens während dieser Übergangsphase weiter voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung und des Vorstands zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ungewissheit hinsichtlich der Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit von Herrn Holmes und des Zeitpunkts seiner Rückkehr; die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und seine Strategie unter einer vorübergehenden Führung umzusetzen; die möglichen Auswirkungen dieses Führungswechsels auf die Beziehungen des Unternehmens zu Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Investoren und anderen Interessengruppen; allgemeine und globale wirtschaftliche sowie regulatorische Veränderungen; und sonstige Risikofaktoren, wie sie im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

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