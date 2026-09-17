Datenschutz als Wettbewerbsvorteil: Wie Europa mit Qualität statt Datenmaximierung punkten kann und was Forscher empfehlen. Ein Abbau von Datenschutzstandards ist nach Ansicht von Wissenschaftlern kein geeignetes Mittel, um Europas Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft zu stärken. Zu diesem Schluss kommt ein Grundsatzpapier des Projekts "Plattform Privatheit", das unter Federführung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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