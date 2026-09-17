Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 25 Basispunkt auf 3,75% bis 4,00% erhöht, so die Analysten der DekaBank.Dies sei die erste Anhebung seit Juli 2023 gewesen. Sowohl von den Kapitalmärkten als auch den Volkswirten sei dieser Schritt weitgehend erwartet worden. Mit Ausnahme der Leitzinsänderung sei das Statement nicht substantiell verändert worden und der Beschluss sei einstimmig ausgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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