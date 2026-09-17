Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Gestern diskutierten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei der 10-jährigen Rendite USA an dieser Stelle die jüngsten beiden Innenstäbe auf Jahresbasis.Deren Auflösung sei aktuell eines der großen Investmentthemen. Die Verknüpfung der unterschiedlichen Zeitebenen liefere zusätzliche Erkenntnisse und betone das Risiko eines weiteren Renditeanstieges. So bilde die Kursentwicklung seit Anfang 2025 eine klassische Untertassenformation, aus deren Höhe sich ein rechnerisches Kursziel von 5,80% ableiten lasse. Noch weiter gefasst, könne die Entwicklung seit Ende 2023 zudem als Schiebezone zwischen 3,60% und 4,80% interpretiert werden. Entsprechend lasse sich das Kursziel aus der Tradingrange sogar auf rund 6% veranschlagen. Zwei unterschiedliche Kursmuster würden also auf die Auflösung der beschriebenen "inside years" im Jahreschart schließen lassen. Der Druck hinsichtlich weiter steigender Renditen dürfte also hoch bleiben. Auf dem Weg zum Ausschöpfen der diskutierten Anschlusspotenziale würden die Hochpunkte von 2007 und 2002 bei 5,33% bzw. 5,48% wichtige Etappenziele definieren. Die Hochs von 2025/24 bei 4,81%/4,74% würden sich indes als Absicherungen auf der Unterseite anbieten. (17.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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