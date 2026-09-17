Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hat seit der Abkehr von ihrer Negativzinspolitik im März 2024 nun sechs Zinserhöhungen vorgenommen, so Cathal Gaffney, Portfolio Manager bei Mediolanum International Funds.Der Leitzins liege dementsprechend seit Juni 2026 bei 1,00%. Die Märkte hätten eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte auf 1,25% bei der anstehenden Sitzung am 17. September eingepreist, unter anderem, weil BoJ-Vorsitzender Kazuo Ueda im Vorfeld bereits auf die Gefahr eines Inflationsanstiegs hingewiesen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de