EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH
/ Schlagwort(e): Studie
Kirchhoff-Analyse: HV-Reden im SDAX sind mehrheitlich zu komplex und wenig zugänglich
Hamburg, 17. September 2026 - Die Hamburger Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG Kirchhoff Consult hat erstmals die Vorstandsreden der Hauptversammlungen der SDAX-Unternehmen analysiert. Ausgewertet wurden die 30 auf den Investor-Relations-Websites der jeweiligen Unternehmen veröffentlichten Reden der insgesamt 70 SDAX-Unternehmen. Ergänzend wurden die Hauptversammlungsreden der Deutschen Telekom und von Siemens Energy als Referenzbeispiele untersucht. Im Mittelpunkt standen unter anderem die sprachliche Zugänglichkeit, die Dichte von Fachbegriffen, der Anteil aktiver und passiver Formulierungen, die thematischen Schwerpunkte, das Kapitalmarkt-Sentiment sowie die emotionale Resonanz.
Kapitalmarkt-Sentiment: Referenzreden mit deutlich positiveren Scores
Das allgemeine Sentiment der SDAX-Reden ist überwiegend neutral: Im Durchschnitt entfallen 35,3 % der Aussagen auf positive, 52,7 % auf neutrale und 12,1 % auf negative Inhalte. Das Kapitalmarkt-Sentiment liegt im Durchschnitt bei +28,9 auf einer Skala von -100 bis +100.
Die beiden Referenzreden erzielten deutlich höhere Werte: Die Deutsche Telekom erreicht ein Kapitalmarkt-Sentiment von +72, Siemens Energy von +82. Und das obwohl die beiden Referenzreden nicht von durchgehend positiven Textelementen geprägt sind. Der Anteil neutraler Aussagen lag bei der Deutschen Telekom bei 71,0 %, und bei Siemens Energy bei 64,4 %.
Die Kombination aus hoher Neutralität und positiver Kapitalmarktansprache steht für eine kontrollierte Sachlichkeit und eine gezielte, adressatengerechte Kommunikation. Im Fokus steht nicht ein maximal positives Gesamt-Sentiment, sondern eine glaubwürdige und ausgewogene Einordnung.
Aktive Formulierungen prägen die SDAX-Reden, die Fachbegriff-Dichte bleibt im Durchschnitt moderat
Die 30 untersuchten SDAX-Reden enthalten im Durchschnitt 91,1 % aktive und 8,9 % passive Formulierungen. Auch die beiden Referenzreden sind überwiegend aktiv formuliert: In der Rede der Deutschen Telekom liegt der Anteil aktiver Formulierungen bei 89,0 %, bei Siemens Energy beträgt er 86,0 %.
Die Dichte an Fachbegriffen liegt im SDAX-Mittel bei 3,8 %, der Median beträgt 2,8 %. In den Referenzreden liegt sie bei 5,0 % bei der Deutschen Telekom und 4,9 % bei Siemens Energy. Die Dichte der Fachbegriffe kann somit als moderat eingeordnet werden.
Emotionale Resonanz: Best Practice entsteht durch konkrete Bezüge und Unternehmensidentität
Bei der qualitativen Bewertung der emotionalen Resonanz werden konkrete Geschichten, Leitmotive, persönliche Bezüge, Live-Elemente und Unternehmensidentität als Merkmale untersucht. Auf dieser Basis wurden einzelne Reden als Best Practice für emotionale Resonanz identifiziert. Die Deutsche Telekom und Siemens Energy dienen dabei als separate Referenzbeispiele. Die Best-Practice-Einstufung ist weder ein Gesamturteil über die jeweilige Rede noch ein aus den quantitativen Kennzahlen berechneter Gesamtscore.
Die Rede der Deutschen Telekom arbeitet unter anderem mit dem Leitmotiv "Auf mich ist Verlass", einer Solingen-Anekdote, Humor, Fehleroffenheit und der T-Style-Kultur. Siemens Energy verbindet die gesellschaftliche Bedeutung von Strom mit der Geschichte der Mitarbeiterin Cynthia Wirth, dem Teamgedanken von "Team Purple" und anschaulichen Größenvergleichen.
Auch unter den untersuchten SDAX-Unternehmen wurden einige Reden als Best Practice für emotionale Resonanz eingestuft. Drägerwerk verbindet die Würdigung von Christian und Theo Dräger mit einem gemeinsamen Gedenkritual. Vossloh verknüpft Zahlen, Technologie, Nachhaltigkeit und Unternehmensgeschichte im Leitmotiv "Bessere Bahn gleich bessere Zukunft". Dürr kombiniert Aktionärsbindung, die familiengeprägte Unternehmensidentität, Mitarbeiterwertschätzung sowie Abschied und Neubeginn. Die gemeinsame Lehre lautet, dass emotionale Resonanz nicht durch Pathos entsteht. Sie entsteht durch Menschen, konkrete Situationen, glaubwürdige Bilder und ein konsistentes Leitmotiv.
Fazit: Verständlichkeit, Sachlichkeit und persönliche Bezüge als zentrale Befunde
Die Untersuchung macht drei zentrale Punkte besonders sichtbar: Die Referenzreden von der Deutschen Telekom und von Siemens Energy sind sprachlich deutlich zugänglicher und weisen kürzere Sätze auf als der SDAX-Durchschnitt. Die SDAX-Reden sind überwiegend aktiv formuliert und im allgemeinen Sentiment mehrheitlich neutral. Bei der qualitativen Bewertung der emotionalen Resonanz erweisen sich konkrete Bezüge, Leitmotive und eine klar erkennbare Unternehmensidentität als prägende Merkmale der Best-Practice-Beispiele.
Methodik der Untersuchung
Die Analyse "HV-Reden im SDAX" untersucht die 30 veröffentlichten Hauptversammlungsreden der SDAX-Unternehmen. Als separate Referenzbeispiele wurden die Reden der Deutschen Telekom und von Siemens Energy einbezogen; beide fließen nicht in die Berechnung des SDAX-Mittelwerts ein.
Verglichen wurden die Redeanteile für die Themenblöcke Finanzen, Finanzierung und Kapitalmarkt, Strategie und Geschäftsmodell, operative Entwicklungen, Innovation, Transformation und Technologie sowie persönliche Ansprache. Darüber hinaus wurden der deutsche Flesch-Index berechnet, die Dichte von Fachbegriffen, aktive und passive Formulierungen, die durchschnittliche Satzlänge, positives, neutrales und negatives Gesamt-Sentiment, das Kapitalmarkt-Sentiment auf einer Skala von -100 bis +100 sowie die emotionale Resonanz ausgewertet.
Über Kirchhoff
Kirchhoff Consult ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.
Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von Partner-geführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.
Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de
KONTAKT
Janina Schumann
Head of Corporate Communications
T +49 40 609 186 40
janina.schumann@kirchhoff.de
17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2400872 17.09.2026 CET/CEST