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Dow Jones News
17.09.2026 09:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Im Spannungsfeld aus Zinssorgen und Freude über Ölpreisrückgang

DJ MÄRKTE ASIEN/Im Spannungsfeld aus Zinssorgen und Freude über Ölpreisrückgang

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während etwa die Aktienmärkte in Tokio und Sydney von dem wieder gesunkenen Ölpreis profitierten, ging es an den chinesischen Börsen mit den Kursen nach unten. Marktteilnehmer verwiesen auf die zuletzt überwiegend schwachen chinesischen Konjunkturdaten. Der Composite-Index in Shanghai fiel um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,7 Prozent nach, belastet von höheren Zinsen. Nachdem die US-Notenbank am späten Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte, zog die Hong Kong Monetary Authority HKMA am Donnerstag direkt nach und erhöhte ebenfalls die Zinsen. Der Hongkong-Dollar ist an den US-Dollar gekoppelt.

Die Zinserhöhung der US-Notenbank entsprach den Markterwartungen. Allerdings wurden die Kommentare des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh im Anschluss an den Entscheid als Andeutung weiterer Zinserhöhungen interpretiert. So habe er die hartnäckig hohe Inflation hervorgehoben. Die US-Börsen gerieten daraufhin unter Druck, die Anleiherenditen verharrten auf ihrem erhöhten Niveau, und der Dollar wertete deutlich auf. Nun warten Anleger gespannt auf die Zinsentscheidungen der Bank of England am Donnerstag (BoE) und der Bank of Japan (BoJ) am Freitag. Während von der BoE ein Stillhalten erwartet wird, dürfte die BoJ die Zinsen anheben.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index derweil 0,3 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückte um 0,8 Prozent vor. Der Kospi in Seoul gab zwischenzeitliche Gewinne ab und schloss kaum verändert. Hier belasteten die beiden Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics mit Kursverlusten von 0,8 und 0,4 Prozent. Der S&P/ASX-200 in Sydney legte um 0,4 Prozent zu.

Der Preis für ein Barrel Brentöl sank beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel um 1,7 Prozent auf rund 104 Dollar. Am Vortag hatte Brent zeitweise über 108 Dollar gekostet, ehe der Preis deutlicher unter Druck geriet. Ursächlich waren zum einen offizielle Daten zu den US-Rohölvorräten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark gesunken als angenommen. Daneben wird die Reparatur und Wiederinbetriebnahme der Ost-West-Pipeline in Saudia-Arabien voraussichtlich sehr viel schneller vonstatten gehen als zunächst angenommen. Marktteilnehmer berichteten zudem von wiedererwachten Hoffnungen auf diplomatische Lösungen im Nahostkonflikt und ein Ende der Versorgungsengpässe. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.732,40  +0,4    +0,2      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.196,43  +0,8   +20,2      08:00 
Kospi (Seoul)       6.715,41  -0,0   +59,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.535,39  -0,7    -4,3      10:00 
Shanghai-Composite     3.875,60  -0,4    -2,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.655,63  +0,4   +21,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.449,66  +0,2   -25,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.675,11  -0,2    -0,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mi, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1479  +0,1   1,1464     1,1550  -2,3 
EUR/JPY           178,62  -0,3   179,16     178,94  -2,9 
EUR/GBP           0,8570  +0,1   0,8564     0,8565  -1,7 
USD/JPY           155,58  -0,4   156,27     154,91  -0,7 
USD/KRW          1.381,20  +0,3  1.376,88    1.365,58  -4,1 
USD/CNY           6,7073  +0,0   6,7060     6,7065  -4,1 
USD/CNH           6,7069  -0,1   6,7125     6,7073  -3,9 
USD/HKD           7,8450  0,0   7,8447     7,8440  +0,8 
AUD/USD           0,7114  +0,4   0,7086     0,7133  +6,6 
NZD/USD           0,5735  +0,4   0,5712     0,5758  -0,4 
BTC/USD          76.563,04  +0,6 76.128,32    75.842,31 -12,7 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          101,00  -1,4   -1,43     102,43 
Brent/ICE          103,99  -1,7   -1,84     105,83 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.325,01  +1,5   62,92    4.262,09 
Silber            64,10  +1,8    1,14      62,96 
Platin           1.792,17  +2,3   40,42    1.751,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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September 17, 2026 03:24 ET (07:24 GMT)

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